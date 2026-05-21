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Alsa elimina el billete electrónico para el autobús que cubre la ruta costera entre Málaga y Vélez

Desde la entrada del municipio veleño en el Consorcio de Transportes, los usuarios de la línea 260 sólo pueden viajar con la tarjeta verde, pagando en efectivo al conductor o con el tique adquirido en los puntos de venta autorizados

Uno de los autobuses del Consorcio de Transportes que recorren la costa oriental de Málaga.

Uno de los autobuses del Consorcio de Transportes que recorren la costa oriental de Málaga. / CTMAM

La Opinión

La reciente entrada de Véléz-Málaga en el Consorcio de Transporte Metropolitano del Área de Málaga (CTMAM) ha eliminado la posibilidad de comprar el billete electrónico para línea 260 que une este municipio con Málaga capital, una de las más demandadas en la costa oriental por ofrecer un servicio de ruta costera que entre semana hace escala en una treintena de paradas en los tres municipios que atraviesa con una frecuencia de unos 45 minutos. Hasta entonces, este sistema permitía la compra anticipada del billete con el móvil y acceder al bus mostrando el código QR al conductor.

Formas de pago

Fuentes de la Junta de Andalucía han confirmado que la aplicación de Alsa no ofrece este trayecto desde el 1 de mayo, fecha desde la que ya sólo se puede viajar con la tarjeta verde del consorcio, con los tiques obtenidos en los puntos de venta autorizados o pagando en efectivo al chófer, ya que el pago con tarjeta bancaria en el vehículo sigue sin ser posible. Las fuentes explican que, desde la integración de Vélez-Málaga en la entidad pública, el sistema no permite de momento la venta anticipada que Alsa ofrecía hasta entonces en esta línea, pero añaden que la compañía está trabajando en las opciones para poder incluir un servicio que era muy útil para muchos viajeros. En todo caso, las fuentes destacan las ventajas económicas para los usuarios de la tarjeta del consorcio, que puede adquirirse en multitud de estancos, quioscos y librerías.

Tarifas más asequibles

Tras la integración, la Junta destacó que supondría una importante disminución de las tarifas que abonan los viajeros, más aún para los colectivos que disponen de descuentos adicionales, como las familias numerosas, los menores de 30 años y los menores de 15 años. Desde el 1 de mayo, el precio viajero de Vélez-Málaga a Málaga pasó de 3,96 euros a 0,95 euros, por lo que un usuario recurrente podrá ahorrar más de 1.500 euros al año. Por su parte, un viajero que se desplace al Rincón de la Victoria pasará de pagar 2,37 euros a 0,71 euros, con un ahorro anual de más de 850 euros. La Junta estima que 33.000 vecinos se beneficien de la tarjeta verde.

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