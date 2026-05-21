El asesino en serie ´Dinamita Montilla´ será juzgado el lunes por matar a un joven los Montes de Málaga

El asesino en serie José Jurado Montilla, alias 'el Titi' o 'Dinamita Montilla', será juzgado el próximo lunes por un jurado popular por el crimen de un joven de 21 años en agosto de 2022 en Los Montes de Málaga.

Petición de 26 años de prisión

El procesado se enfrenta a una petición fiscal de 26 años de prisión por un delito de asesinato en concurso con robo con violencia y tenencia ilícita de armas, según el escrito acusatorio, al que ha tenido acceso EFE.

Las vistas orales se desarrollarán entre el 25 y el 29 de mayo, día en que está previsto dar a conocer el veredicto del tribunal popular, según ha informado el Tribunal Superior de Justicia de Andalucía (TSJA).

La víctima había ido a recoger algarrobas

El 29 de agosto de 2022, la víctima había ido a recoger algarrobas a una zona conocida como 'Los Ciegos' en los Montes de Málaga, cercana a una parcela con casa de apero que su familia tenía, según mantiene el fiscal.

Cuando la víctima estaba en su propiedad, sobre las 18.40 horas, accedió a la misma José Jurado, que portaba una escopeta y tras una breve conversación entre ambos, el joven se dirigió a 'Los Ciegos' situado a unos 800 metros a recoger algarrobas.

Una vez allí, en hora no determinada pero en torno a las 20.00 horas, el joven se vio sorprendido por José Jurado que lo había seguido hasta el lugar con la finalidad se obtener una ganancia ilícita, según describe el fiscal en su escrito, que destaca que el acusado se aseguró de la situación de soledad y desamparo del joven para conseguir el botín deseado.

Le disparó con una escopeta

"Con la intención de acabar con su vida, de forma inesperada y sin posibilidad de defensa le disparó con la escopeta", precisa la acusación pública.

El primer disparo le alcanzó en el cuello y el joven cayó al suelo, donde el acusado presuntamente le disparó nuevamente, esta vez en la cabeza, y la víctima murió.

Tras el fallecimiento, el acusado cogió la mochila que portaba el joven y le robó lo que había en su interior: un móvil, una cartera y unas llaves, por un valor total de 206 euros.

De las pesquisas policiales se desprende que el acusado utilizó una escopeta que cargó con dos cartuchos semimetálicos del calibre 12, armado uno con proyectiles tipo posta y el otro de perdigones.

Historial delictivo

El malagueño José Jurado Montilla, de 63 años, tiene un largo historial delictivo a sus espaldas: cumplió 28 años de condena por cuatro homicidios ocurridos en Málaga en los años 80 y está de nuevo en prisión por el crimen de Los Montes de Málaga desde que fue detenido el 16 de mayo de 2024.

Unos vestigios biológicos hallados en la cremallera de una mochila de la víctima y el rastro que Jurado iba dejando en la red social Tik Tok, donde era muy activo y colgaba fotografías de sus viajes y su día a día, llevaron a la Policía Nacional a su detención en un bar de Valdebótoa (Badajoz).

Noticias relacionadas

Su detención por este caso encendió las alarmas de la familia de Ester Estepa, una sevillana de 42 años que fue vista por última vez en Gandía en agosto de 2023, siendo José Jurado una de las últimas en verla. Una fotografía provó esto, lo que llevó a la policía a investigar también a José Jurado por la desaparición de Estepa. Sería su sexta víctima si al final se demuestra que la mató.