Los bomberos de Málaga denuncian ante Trabajo fallos graves en los sistemas de comunicación durante los incendios

El Sindicato Andaluz de Bomberos (SAB) de Málaga denunciado ante la Inspección de Trabajo y Seguridad Social que las "deficiencias en la red de comunicaciones por radio impide a los agentes comunicarse entre sí durante las intervenciones, situación que consideran que genera un gran riesgo tanto para los funcionarios como para los ciudadanos. Consultadas por esta situación, fuentes municipales han asegurado que el sistema "funciona perfectamente" y han destacado que los parques de bomberos de la ciudad han sido dotados recientemente con una nueva red digital de comunicaciones formada por 31 radiotransmisores portátiles, repetidores y sistemas de radio con un presupuesto de 41.276 euros.

La denuncia se ha presentado tras la situación vivida el pasado martes en el incendio de un piso del barrio de La Luz, suceso en el que un vecino resultó herido con quemaduras y cuya intervención que tuvo cierta complejidad al tener que desalojar los bomberos la mitad del edificio de diez plantas. Según dicha denuncia, los agentes que subieron hasta la quinta planta para extinguir las llamas no pudieron comunicarse ni siquiera con el vehículo que suministra agua, situación que les obligaba a bajar a la calle para compartir instrucciones. Los denunciantes consideran que esta incomunicación sería especialmente grave en el caso de que un agente pidiera ayuda durante la intervención y nadie le escuchara. El texto añade que estas deficiencias ya se han trasladado otras veces al Ayuntamiento de Málaga y a la propia Inspección de Trabajo, acusando al primero de "simular la corrección de las incidencias y engañar al organismo.

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Megafonía inaudible

Además de la Inspección de Trabajo, el Sindicato Andaluz de Bomberos (SAB) ha trasladado esta situación a la Dirección General de Extinción de Incendios del Ayuntamiento de Málaga en un escrito en el que también señalan las "deficiencias graves y reincidentes del sistema de megafonía con la que los operadores del Centro Municipal de Emergencias (CME) trasladan a los bomberos los primeros datos de un incendio. "Resultó prácticamente inaudible, dice el escrito sobre los "datos críticos del siniestro que en este caso definen como "estructural, completamente desarrollado en la quinta planta de un edificio de diez alturas (alta densidad habitacional), con evolución generalizada y llamas hacia el exterior".