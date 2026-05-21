Las carreras de la UMA con notas de corte más bajas y sueldos de hasta 65.000 euros

Elegir carrera no siempre depende solo de la vocación. La nota de corte, las salidas laborales y el sueldo medio también pesan cada vez más entre los estudiantes que se preparan para acceder a la universidad. Y en la Universidad de Málaga (UMA) hay titulaciones que, pese a tener notas de acceso más asequibles que otros grados muy demandados, pueden ofrecer buenas oportunidades profesionales.

Entre ellas aparecen opciones muy distintas, desde Gestión y Administración Pública, con una nota de corte de 5, hasta grados de ingeniería como Ingeniería Telemática, Ingeniería Química, Ingeniería en Tecnologías Industriales o Ingeniería de la Energía.

Ingeniería Telemática: nota de corte baja y buenas salidas

Una de las carreras más llamativas por su relación entre nota de corte y salidas laborales es el Grado en Ingeniería Telemática, que cuenta con una nota de corte de 5.

A pesar de tener una nota de acceso mucho más baja que otras titulaciones STEM, sus salidas profesionales pueden moverse entre los 35.000 y los 65.000 euros brutos anuales en perfiles con experiencia.

Se trata de una titulación vinculada al ámbito tecnológico y de las telecomunicaciones, un sector con alta demanda de profesionales cualificados y con posibilidades de crecimiento salarial conforme se gana experiencia.

Ingeniería Química: industria, medio ambiente y procesos

Otra opción a tener en cuenta dentro de la UMA es el Grado en Ingeniería Química, con una nota de corte de 7. Es una carrera interesante para quienes buscan una ingeniería con salida en la industria, el medio ambiente, la energía o los procesos químicos.

En esta titulación se estudia cómo transformar materias primas en productos útiles a escala industrial. Es decir, no se centra solo en la química de laboratorio, sino en aplicar la química a procesos reales: fábricas, plantas industriales, depuradoras, refinerías, alimentación, farmacéuticas o empresas de materiales.

En cuanto al sueldo, un ingeniero químico en España puede moverse, de forma orientativa, entre los 25.000 y los 46.000 euros brutos al año, según la experiencia, la empresa y el sector. El salario medio se sitúa en torno a los 34.000 euros brutos anuales, con rangos habituales entre 25.500 y 46.000 euros.

Ingeniería en Tecnologías Industriales: una formación más generalista

El Grado en Ingeniería en Tecnologías Industriales es una carrera más generalista. Este grado está pensado para quienes buscan un perfil polivalente y quieren tener más puertas abiertas dentro del sector industrial.

Sus salidas profesionales pueden estar en fábricas, empresas de producción, mantenimiento, consultoría, automatización, diseño industrial, calidad o gestión de procesos. Además, suele ser la vía habitual para continuar después con el Máster en Ingeniería Industrial.

Marta Qiu

En cuanto al sueldo, un perfil vinculado a la ingeniería industrial puede rondar, de forma orientativa, entre los 27.000 y los 41.000 euros brutos al año.

Ingeniería de la Energía: renovables, eficiencia y sector energético

Por otro lado, el Grado en Ingeniería de la Energía tiene un enfoque más específico. Está centrado en la generación, transformación, distribución y uso eficiente de la energía.

Es una opción pensada para quienes tienen claro que quieren trabajar en el sector energético, especialmente en ámbitos como las energías renovables, el autoconsumo, la eficiencia energética, las plantas solares, las instalaciones eléctricas o la consultoría energética.

En este caso, los sueldos también varían bastante, pero los perfiles relacionados con energía y renovables pueden moverse, de forma orientativa, entre los 31.000 y los 48.000 euros brutos anuales, con posibilidades de crecer si se trabaja en empresas grandes, proyectos internacionales o puestos de responsabilidad.

Gestión y Administración Pública: estabilidad y empleo público

Fuera del ámbito de las ingenierías, otra carrera con nota de corte baja en la UMA es el Grado en Gestión y Administración Pública, que se sitúa en un 5.

Sus salidas van muy ligadas al sector público: ayuntamientos, Junta de Andalucía, Diputación, Estado, universidades públicas u otros organismos. También puede servir para trabajar en consultoras, asesorías, empresas concesionarias de servicios públicos, contratistas de la Administración, fundaciones, ONG y entidades que trabajen de forma habitual con administraciones públicas, según recoge la UMA.

En cuanto al sueldo, de forma orientativa, un puesto administrativo C1 puede estar en torno a los 22.000 y 28.000 euros brutos al año al inicio. Por su parte, un perfil A2 o técnico de gestión puede superar esa cifra y moverse aproximadamente entre los 28.000 y los 40.000 euros brutos anuales, dependiendo de la administración, el destino y los complementos.

Carreras con acceso asequible y recorrido profesional

La principal conclusión es que una nota de corte baja no siempre significa pocas salidas. En la Universidad de Málaga hay grados con notas de acceso asequibles que pueden abrir la puerta a empleos estables o bien remunerados.

Ingeniería Telemática, Ingeniería Química, Ingeniería en Tecnologías Industriales e Ingeniería de la Energía destacan por su proyección en sectores técnicos y empresariales. En cambio, Gestión y Administración Pública se presenta como una alternativa para quienes priorizan la estabilidad laboral y el acceso al empleo público.