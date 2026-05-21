La CEM advierte de que el problema de vivienda en Málaga es ya "un reto de primer orden" que afecta al crecimiento económico

La Confederación de Empresarios de Málaga (CEM) ha presentado este jueves su Informe Socioeconómico de la Provincia de Málaga 2025-2026 y propuestas para la competitividad empresarial, elaborado con la colaboración de Unicaja. La organización empresarial recuerda que Málaga crece demográfica y económicamente a un ritmo muy superior al de otros territorios y esto exige "planificación, inversión y capacidad de ejecución". La patronal ha destacado en su informe, al repasar los desafíos que afronta la provincia, que la vivienda se ha convertido ya "en un reto económico y social de primer orden, con impacto directo sobre la atracción de talento, el desarrollo empresarial, la movilidad laboral y la cohesión territorial".

La organización, presidida por Javier Gonzalez de Lara "aumentar la oferta, agilizar procedimientos urbanísticos para impulsar la construcción, generar seguridad jurídica e incentivar la colaboración público- privada" como algunas de las fórmulas para paliar la escasez de vivienda y contener los precios.

"La vivienda es uno de los principales problemas sociales que vivimos en todo nuestro país y, fijaos, también afecta a las empresas. No solo a las familias, que por supuesto son las primeras perjudicadas, pero a las empresas también, porque dificulta la atracción del talento, la movilidad y la propia competitividad de las empresas. Por lo tanto, creo que necesitamos una política decidida y muchísimo más colaborativa entre las Administraciones para poner medidas en el ámbito de la vivienda", ha comentado el presidente de la CEM.

El sector de la construcción mantiene fortaleza y capacidad de generación de actividad y empleo, pero se enfrenta así, según la CEM, a "obstáculos relevantes", especialmente para responder a la falta de vivienda, la escasez de suelo productivo y residencial, la lentitud administrativa y la necesidad de reforzar infraestructuras energéticas y de movilidad.

Sectores de Málaga con desafíos y retos estructurales

Uno de los principales mensajes del informe se centra también en la necesidad de reforzar las infraestructuras de la provincia. CEM considera "imprescindible avanzar en movilidad ferroviaria y viaria, impulsar proyectos como el tren litoral, la mejora de la conectividad metropolitana y la ampliación del aeropuerto, así como modernizar infraestructuras hidráulicas, energéticas, sanitarias, educativas y logísticas".

"Málaga vive un magnífico momento por su dinamismo. Es una provincia que crece y que genera actividad econica pero con una refexion preocupante: el crecimiento de Málaga no esta garantizado si no existe ambición, planificación y mirada a corto plazo. No podemos confiar solo en la inercia", ha expuesto González de Lara. La CEM cree que actualmente no hay proyectos de "trasnformación" de infraestrucutras en la provincia como lo que hubo hace 15 o 20 años y que permitieron entonces a la provincia poner las bases de su auge.

El presidente de la Confederación de Empresarios de Andalucía (CEA) y de la malagueña CEM, Javier Gonzálerz de Lara, en el centro de la imagen. / Álex Zea

También ha recordado la necesiad de adecuar la potencia eléctrica de la provincia a toda la demanda de nuevos proyectos industriales que están llegando a Málaga, tras años donde los nodos energéticos han llegado a un gran nivel de saturación. "Es dificl garantizar desarrollo y el empleo si no se garantiza la red enrgética", ha advertido.

El documento analiza la evolución de la economía provincial durante 2025, avanza el desarrollo del presente 2026 y recoge las principales prioridades que, a juicio de la organización empresarial, deben abordarse para sostener el crecimiento de Málaga en los próximos años.

El informe también se detiene en sectores que afrontan mayores dificultades. El sector agrícola y ganadero continúa condicionado por los efectos acumulados de la sequía, el incremento de costes, la presión regulatoria y la competencia exterior.

Aunque las lluvias de los últimos dos ejercicios han mejorado la situación hídrica, CEM insiste en que la gestión del agua sigue siendo un "reto estructural" y reclama "acelerar infraestructuras hidráulicas, modernizar redes, impulsar la reutilización y avanzar en desalación y almacenamiento"

Perpectivas y propuestas de la CEM para 2026

De cara a 2026, el informe prevé una moderación del crecimiento, con una estimación cercana al 2,5%. Málaga seguirá mostrando un comportamiento positivo, pero en un entorno más incierto, condicionado por la tensión geopolítica, los conflictos internacionales, las dificultades comerciales y los riesgos asociados a los costes energéticos.

Ante este escenario, CEM considera necesario "reforzar la competitividad empresarial mediante un entorno de confianza, estabilidad regulatoria, seguridad jurídica, reducción de burocracia, simplificación administrativa y una fiscalidad que favorezca la inversión, el consumo y el crecimiento".

La organización subraya también la importancia del "diálogo social" como herramienta esencial de estabilidad y equilibrio, especialmente en materias propias como la negociación colectiva.

Entre sus propuestas, CEM sitúa como prioridades mejorar la productividad, reforzar la formación y el talento, conectar mejor educación, Formación Profesional, universidad y empresa, impulsar la digitalización y la innovación en pymes y autónomos, apoyar la internacionalización, fortalecer la industria y favorecer empresas de mayor tamaño, con más capacidad para invertir, innovar, exportar y generar empleo estable.

Por último, la CEM concluye que Málaga parte "de una posición privilegiada, pero no puede conformarse". Para sostener su liderazgo económico necesita "más inversión productiva, menos burocracia, mejores infraestructuras, más vivienda, más suelo, mejor gestión del agua y la energía, más talento, más colaboración público-privada y mayor confianza en la empresa".

Balance económico de 2025 en Málaga

El informe constata que la provincia volvió a demostrar en 2025 una elevada capacidad de empuje económico, con un crecimiento del PIB del 3,7%, situándose nuevamente como el territorio andaluz que más crece y manteniéndose por encima de las medias regional, nacional y europea.

La CEM valora este comportamiento, especialmente en un contexto internacional marcado por la incertidumbre geopolítica, las tensiones comerciales, la volatilidad energética y los conflictos internacionales, factores que siguen condicionando la inversión, los mercados y el comercio mundial.

A pesar de este escenario, el informe corrobora que Málaga ha seguido consolidando un modelo económico cada vez más dinámico y diversificado, apoyado en la fortaleza y crecimiento del empleo, el liderazgo turístico, el avance tecnológico y una creciente proyección exterior.

Liderazgo empresarial y creación de empleo

Durante el pasado ejercicio se constituyeron 8.012 nuevas sociedades mercantiles en la provincia, lo que supone que prácticamente cuatro de cada diez empresas creadas en Andalucía nacieron en Málaga.

Con estos datos, Málaga se mantiene como la tercera provincia española con mayor creación de empresas, solo por detrás de Madrid y Barcelona. Una tendencia que se mantiene al inicio del presente año, alcanzando en marzo de 2026 un hito histórico al superar las 60.000 empresas de alta en la Seguridad Social.

El trabajo autónomo también mantiene una evolución positiva. Málaga cerró 2025 con más de 142.500 autónomos activos, un 3,45% más que el año anterior, reforzando su papel como uno de los grandes motores del emprendimiento en Andalucía.

Este dinamismo empresarial tiene también un reflejo directo en la contribución fiscal de la provincia. Así, Málaga continúa siendo la que más aporta a las arcas tributarias andaluzas, con el 31,5% de la recaudación de los tributos regionales, y se mantiene como la séptima provincia española en recaudación de impuestos estatales (Impuesto de Sociedades e IVA).

El mercado laboral, por su parte, siguió mostrando una tendencia favorable. La provincia finalizó el ejercicio con una tasa de paro del 11,71% y con una intensa generación de empleo. No obstante, CEM advierte de que persisten "retos importantes, como las dificultades de las empresas para cubrir vacantes, el déficit de perfiles profesionales, el crecimiento de los costes laborales y el impacto del absentismo".

Turismo, exportaciones y tecnología

Por sectores, el turismo continuó siendo uno de los grandes motores de la economía malagueña. 2025 volvió a registrar cifras récord en visitantes, pernoctaciones y gasto medio por turista, junto a una progresiva desestacionalización de la actividad, especialmente visible en meses tradicionalmente considerados de temporada baja, como enero y febrero.

El comercio exterior también registró un comportamiento positivo. Málaga alcanzó en 2025 un nuevo récord de exportaciones, con 3.450 millones de euros, un 5,4% más que el año anterior, en un contexto nacional especialmente complejo para las ventas exteriores. Destacan la agricultura y la producción de bienes de equipo vinculada al sector tecnológico, así como el avance de las empresas exportadoras regulares.

En el ámbito tecnológico, Málaga sigue consolidándose como "un polo de referencia del sur de Europa", con capacidad para atraer inversión, talento y proyectos estratégicos en inteligencia artificial, microelectrónica, ciberseguridad, digitalización y semiconductores. En este campo, destaca también la contribución al empleo de las empresas de base tecnológica y digital, generando más de 3.000 puestos de trabajo directos, con una oferta creciente para perfiles especializados.