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Caso Plus Ultra

Cristóbal Ortega critica a Josele Aguilar por defender la presunción de inocencia de Zapatero en el caso Plus Ultra

El coordinador general del PP de Málaga le ha pedido que "deje de abochornar a los malagueños y a sus alumnos de Derecho"

El vicepresidente de la Diputación, Cristóbal Ortega, ayer al presentar las partidas en materia de infraestructuras

El vicepresidente de la Diputación, Cristóbal Ortega, ayer al presentar las partidas en materia de infraestructuras / L.O.

Gloria Pérez

Gloria Pérez

Málaga

La imputación del expresidente socialista José Luis Rodríguez Zapatero en el 'caso Plus Ultra' ha dado de qué hablar en Andalucía mientras PP y Vox negocian las condiciones de un nuevo gobierno en el sur. El coordinador general del PP de Málaga, Cristóbal Ortega, ha criticado este jueves que el secretario general del PSOE de Málaga, Josele Aguilar, defienda la presunción de inocencia de Zapatero y que se "erija como líder incendiario contra la justicia". Ortega le ha pedido que "deje de abochornar a los malagueños y a sus alumnos de Derecho".

Así lo ha expresado el también vicepresidente de la Diputación de Málaga en una nota donde ha destacado que la investigación que ha derivado en la imputación del expresidente socialista por la Audiencia Nacional "parte de una denuncia de la Fiscalía Anticorrupción tras alertas de las autoridades de Francia y Suiza". "Deje de atacar a jueces y fiscales", ha pedido al PSOE.

Una campaña "sucia y de fango"

Ortega no ha dejado pasar la oportunidad de afear a Aguilar por haber mantenido, a su juicio, una campaña "sucia y de fango". El coordinador ha criticado unas declaraciones donde el secretario socialista habría llamado "hantavirus" a Juanma Moreno "mientras aplaudía a Zapatero". "No es casualidad que Málaga sea la provincia donde más se ha desplomado el PSOE, con el líder más sanchista de todos", ha expresado.

"El sanchismo se alimenta de elevar la crispación entre los ciudadanos, de atacar a las instituciones y de poner en duda el trabajo de jueces y fiscales", ha manifestado. En este sentido, ha apelado a la responsabilidad política del líder del PSOE malagueño y ha recordado que "llegó a agradecerle a Zapatero, durante el mitin central de campaña de Montero en Cártama (Málaga), su defensa de los ideales socialistas".

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Ortega ha lanzado una pregunta al líder del PSOE malagueño sobre si todavía mantiene que el expresidente es "un ejemplo e inspirador" para la formación en la provincia. "Debe pronunciarse y dar explicaciones a los malagueños, en lugar de atacar a la justicia", ha incidido.

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