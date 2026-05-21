La Policía Nacional desarticula en Melilla una trama familiar de banqueo de capitales liderada desde Málaga

La Policía Nacional ha desarticulado en Melilla un clan familiar que presuntamente se dedicaba a blanquear los fondos procedentes del narcotráfico de una trama cuyo líder había sido detenido en Málaga en una fase anterior de la investigación. Los ahora arrestados, dos mujeres y un hombre que son parientes del cabecilla, utilizaban distintas operativas de "transformación y ocultación de capitales hasta conseguir un destacado patrimonio con apariencia de legalidad. El operativo ha sumado cuatro registros en la ciudad autónoma y también ha supuesto el embargo preventivo de cinco fincas valoradas en 960.000 euros, una de ellas en el municipio malagueño de Sierra de Yeguas y otras cuatro en Melilla. También se han bloqueado cuentas bancarias por valor de 18.170 euros y se ha intervenido un coche tasado en 30.000 euros.

La operación Sampa es una investigación patrimonial cuyo origen es la operación Kabus-Igriega, que permitió destapar una red dedicada a introducir hachís por vía marítima desde Marruecos a la Península Ibérica, así como actividades de blanqueo de capitales vinculadas a esta actividad. Entonces se intervinieron 1.500 kilogramos de hachís en la costa de Almería y hubo más de una decena de arrestos, incluidos varios investigados por blanqueo.

El líder vivía en Málaga capital

En esta última se desarrolló a finales del pasado mes de abril, cuando agentes del Grupo de Investigación Patrimonial y Localización de Activos (IPLA) de la Comisaría Provincial de Málaga, con la colaboración del Grupo de Estupefacientes de Udyco Melilla, practicaron en esta ciudad cuatro entradas y registros en domicilios de tres investigados por blanqueo. "Los arrestados guardan lazos familiares con el principal investigado en la red de narcotraficantes, quien venía residiendo en la capital malagueña desde donde dirigía la misma", ha explicado la Policía Nacional en un comunicado.

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Ingresos bancarios

Las sospechas sobre la posible "transformación y ocultación de capital" del clan familiar melillense llevó a los agentes a realizar un informe patrimonial que afloró una serie de acciones que consideraron constitutivas de blanqueo de capitales: "Una operativa reiterada, recurrente y prolongada en el tiempo de inyección de importantes cantidades de dinero en efectivo al sistema bancario". Este trabajo reveló la conclusión de que los investigados protagonizaban una diversidad de operaciones que les permitía adquirir un relevante patrimonio con apariencia de legalidad, gracias al lavado de fondos procedentes del tráfico de drogas, y a través de diversas operativas que lo desvinculaban de su ilícito origen.