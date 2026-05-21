Educación
Esta discoteca de Málaga abre como biblioteca improvisada: mesas de estudio y cena gratis para universitarios
Aprovechando la proximidad de los exámenes, este local de ocio nocturno abre sus puertas sin coste alguno
Con la llegada del verano, los estudiantes afrontan la recta final del curso y se preparan para uno de los momentos más exigentes del año: los exámenes finales. Y aprovechando esta época hay una discoteca de Málaga que deja de ser un local para la fiesta y se convierte en una biblioteca. Se trata de Santa Rita, que este jueves 21 de mayo, de 17:00 a 20:30 horas, será una amplia sala de estudio sin música ni distracciones.
El local se transformará para ofrecer a los estudiantes un espacio diferente en el que concentrarse. Habrá mesas y pupitres para estudiar, pero también algunos incentivos para hacer más llevadera la tarde: la discoteca dará cena totalmente gratis a partir de las 20:30 horas.
Además, Santa Rita ofrecerá a quienes acudan bolígrafos, agua y hasta las famosas Choco Bomb de las máquinas dispensadoras de la UMA. Todo para que los estudiantes puedan afrontar las pruebas de la mejor manera posible en un ambiente pensado para la concentración.
Cómo apuntarse a esta improvisada bilbioteca
Desde el local insisten en que, aunque la iniciativa se celebre en una discoteca, la tarde será completamente seria y enfocada al estudio: "Obvio, va a ser serio, silencio, seriedad, que estéis concentrados y lo que necesitéis nos lo pedís", afirman.
Para poder acceder a esta biblioteca improvisada en una discoteca de Málaga no hay requisitos especiales. Solo hay que inscribirse en el formulario del local con el nombre y los estudios que se cursen: “No tenéis que pagar nada, solo inscribiros en el formulario y venir ese día”.
- A la calle en Málaga con una madre de 95 años, un hijo discapacitado mental y un hermano que cobra un euro de pensión
- Ni Zahara de los Atunes ni Bolonia: esta es la playa a dos horas de Málaga que tiene dunas gigantes y un enorme guardián de madera que vigila la costa
- Resultados de las elecciones de Andalucía del 17M, última hora: El PP perdería la mayoría absoluta al 42% escrutado
- El bar El Diamante volverá a abrir en Málaga con sus desayunos míticos: 'Será un punto de encuentro para los malagueños a precios económicos
- ¿Qué han votado tus vecinos en las elecciones autonómicas de Andalucía?
- El poblado y fortaleza medieval de Castillejos de Quintana, en Pizarra, se presenta al mundo
- La venta de vivienda cae en Málaga y el sector apunta a los altos precios y la subida del Euríbor: 'Se modera el apetito comprador
- El Gobierno autoriza la construcción en Málaga de 1.362 VPO de alquiler en los terrenos de Buenavista