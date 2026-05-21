Esta discoteca de Málaga abre como biblioteca improvisada: mesas de estudio y cena gratis para universitarios

Con la llegada del verano, los estudiantes afrontan la recta final del curso y se preparan para uno de los momentos más exigentes del año: los exámenes finales. Y aprovechando esta época hay una discoteca de Málaga que deja de ser un local para la fiesta y se convierte en una biblioteca. Se trata de Santa Rita, que este jueves 21 de mayo, de 17:00 a 20:30 horas, será una amplia sala de estudio sin música ni distracciones.

El local se transformará para ofrecer a los estudiantes un espacio diferente en el que concentrarse. Habrá mesas y pupitres para estudiar, pero también algunos incentivos para hacer más llevadera la tarde: la discoteca dará cena totalmente gratis a partir de las 20:30 horas.

Además, Santa Rita ofrecerá a quienes acudan bolígrafos, agua y hasta las famosas Choco Bomb de las máquinas dispensadoras de la UMA. Todo para que los estudiantes puedan afrontar las pruebas de la mejor manera posible en un ambiente pensado para la concentración.

Cómo apuntarse a esta improvisada bilbioteca

Desde el local insisten en que, aunque la iniciativa se celebre en una discoteca, la tarde será completamente seria y enfocada al estudio: "Obvio, va a ser serio, silencio, seriedad, que estéis concentrados y lo que necesitéis nos lo pedís", afirman.

Para poder acceder a esta biblioteca improvisada en una discoteca de Málaga no hay requisitos especiales. Solo hay que inscribirse en el formulario del local con el nombre y los estudios que se cursen: “No tenéis que pagar nada, solo inscribiros en el formulario y venir ese día”.