Los empresarios andaluces piden desde Málaga un gobierno "sólido y operativo" a "la mayor celeridad posible": "Que no dejemos pasar el verano"

Los empresarios andaluces han manifestado este jueves su deseo de que en la comunidad se constituya un gobierno autonómico "a la mayor celeridad posible" tras la celebración de las elecciones andaluzas este pasado domingo 17 de mayo. El presidente de la Confederación de Empresarios de Andalucía (CEA), el malagueño Javier González de Lara, ha destacado que, al margen de los pactos y de la fórmula de gobierno que puedan alcanzar las diferentes fuerzas políticas, lo importante a su juicio es "que se constituya pronto, de una forma o de otra". "Que no dejemos pasar el verano y que no sea en el otoño. Que no nos plantemos en un momento donde luego haya que aprobar unos presupuestos con escaso margen de tiempo", ha apuntado.

Las elecciones andaluzas han dejado una victoria del PP con 53 parlamentarios, perdiendo la mayoría absoluta, por lo que para poder gobernar Juanma Moreno, a priori, tendría que llegar a algún tipo de entendimiento con Vox, ya sea integrándolos hipotéticamente en el Gobierno andaluz, o llegando a algún tipo de pacto para lograr sus apoyos. La CEA afirma que, al margen de los acuerdos que se alcancen, lo principal es que haya pronto un Gobierno andaluz "sólido, operativo y que adopte decisiones importantes". Para su presidente, sería "positivo" que fuera además "estable, dialogante y también con una vocación empresarial como mínimo de proximidad".

"Nosotros realmente no tenemos un criterio determinado para lo que pueda suceder, porque obviamente no sabemos cuál va a ser la estrategia de ambas formaciones políticas. Cualquiera de las dos vías es posible, desde gobernar en solitario por parte del Partido Popular, como gobernar incorporando al grupo político Vox en el gobierno", ha comentado González de Lara, que también es presidente de la Confederación de Empresarios de Málaga (CEM), durante la presentación del informe socioeconómico de la provincia y sus propuestas para la competitividad empresarial.

"Creo que lo relevante aquí es la meta conseguida, es decir. Si eso es lo que han decidido los ciudadanos andaluces mayoritariamente -porque la suma de ambos grupos es absolutamente relevante, comparado con el resto de fuerzas políticas-, habrá que analizar qué es lo mejor", ha añadido.

La patronal considera "muy importante, relevante y prioritario" que el nuevo Gobierno andaluz esté operativo cuanto antes y que se genere "a través de una negociación ágil, de una negociación responsable y que precisamente ayude a generar confianza".

Un Gobierno andaluz que genere "confianza"

La constitución del nuevo Gobierno tiene que ser, en opinión de la CEA, "un factor de confianza". "Vivimos un contexto marcado por una incertidumbre internacional muy grande, las consecuencias del conflicto geopolítico, el incremento de los costes de las empresas, también eso está afectando lógicamente, y no solo a la provincia de Málaga, toda Andalucía. Necesitamos un gobierno sólido, un gobierno operativo y que adopte decisiones importantes", ha reiterado su presidente, que ha recordado que el calendario arrancará el 11 ed junio con la constitución del Parlamento.

"Nosotros mantenemos siempre la idea que los gobiernos deben generar confianza y para ello queremos que el gobierno resultante de las urnas sea estable, dialogante y que tenga también vocación empresarial. Se ha hablado muchísimo de sector público en esta campaña por parte de determinados partidos, y lo respetamos, pero también creo que los ciudadanos han hablado y que hay vida más allá del sector púbico. El sector privado y las empresas y los trabajadores también reivindicamos que la empresa privada tiene mucho que hacer para seguir transformando Andalucía. El sector público puede incentivar, puede motivar, puede invertir, puede generar actividad, confianza, desarrollo, pero el empleo lo generamos los empresarios. Reivindicamos también el papel de la empresa", ha aseverado González de Lara.

El presidente de la Confederación de Empresarios de Andalucía (CEA) y de la malagueña CEM, Javier Gonzálerz de Lara, en el centro de la imagen. / Alex Zea

La principal reivindicaión de los empresarios es que se siga generando "confianza" en la empresa. "Que se impulse todo lo que es generar un marco de estabilidad y de simplificación administrativa, de reducción de trabas, de inversiones que sean productivas también para las empresas, para ayudar a los distintos sectores Hay una serie de baterías importantes, pero creo que ahora mismo Andalucía va a una buena velocidad de crucero para seguir contando con el mundo empresarial", ha apuntado el representante de la CEA, que ha aludido a retos por encarar como el absentismo, la movilidad o el problema de la vivienda y a cuestiones "críticas" como la energía o el agua.

"El gobierno que entre se lo tiene que tomar muy en serio y lo tiene que poner como prioridad absoluta; tenemos que llegar a pactos también globales en materia de vivienda, a soluciones que sean relevantes", ha abundado.

La CEA ve un periodo de estabilidad en Andalucía: "Hay que salir de la crispación"

Para González de Lara, la claves la estabilidad. "Es lo que permite que una sociedad pueda crecer, salir del ruido, salir de los decibelios, salir de la crispación. Andalucía ha vivido unos años, creo que muy positivos en ese sentido, se ha vivido una circunstancia que ha favorecido la cohesión también social, evitar esa polarización que existe en la sociedad, pues creo que es un reto, aunque parezca algo natural, debemos negarnos a asumirlo".

"Por lo tanto, si somos capaces de que se construya o se constituya un gobierno con ese sentido de la estabilidad y del diálogo, que no es fácil, pues creo que será favorable. Y luego, insisto, en que hay cuestiones que son críticas, el tema de la energía y el tema del agua. El gobierno que entre se lo tiene que poner como prioridad absoluta y tenemos que llegar a pactos también globales en materia de vivienda, tenemos que llegar a soluciones que sean relevantes".

Además, ha destacado la necesidad de que Andalucía cuente con unos prespuestos en los plaszos establecidos."Hay gobiernos que dicen que el presupuesto se puede prorrogar. Nosotros somos de la opinión que el presupuesto es un factor de estabilidad y un factor de confianza. Si tienes presupuesto, mejor. Pero no pasa solo en Andalucía, pasa también en cualquier corporación municipal, en cualquier ayuntamiento, en cualquier diputación, en una familia. Una familia tiene que vivir con presupuesto para saber dónde ajustarse y dónde apretarse más o menos el cinturón según las circunstancias. Por lo tanto, creo que eso favorecería a esa estabilidad y la proyección que hemos sabido generar en los últimos años en Andalucía, que es tierra, digamos, de moderación, de sensatez y, sobre todo, de estabilidad", ha aseverado el presidente de la CEA.