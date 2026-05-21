Vivienda
El Gobierno inyectará 136,8 millones en Andalucía este 2026 para desarrollar el nuevo Plan Estatal de Vivienda
Un 40% de los fondos se dedicará a la construcción y adquisición de viviendas, un 30% a la rehabilitación del parque de vivienda ya existente y el 30% restante a garantizar la protección de los colectivos y territorios que más lo necesiten
Andalucía recibirá 136,8 millones de euros en 2026 para poner en marcha el nuevo Plan Estatal de Vivienda. Así lo ha confirmado esta tarde la ministra de Vivienda y Agenda Urbana, Isabel Rodríguez, que ha presidido este jueves una conferencia en la que se ha alcanzado el acuerdo unánime de todas las comunidades y ciudades autónomas para aprobar la distribución final de los fondos del Plan Estatal de Vivienda 2026-2030.
“Es muy importante el mensaje que hoy lanzamos a la ciudadanía: distintas administraciones de distinto color político nos hemos puesto de acuerdo”, ha subrayado la ministra. El nuevo Plan Estatal movilizará una inversión total de 7.000 millones de euros, de los que 800 millones se distribuirán entre las comunidades autónomas en 2026 para el desarrollo de políticas públicas de vivienda. Por su parte, Andalucía se llevará 136,8 millones este año y llegará hasta los 1.197 millones al término de 2030.
Este nuevo Plan triplica los fondos que gestionarán las comunidades autónomas y establece un modelo de corresponsabilidad por el que el Gobierno de España aporta el 60% y las comunidades autónomas el 40% restante. Según apunta el Ministerio, al menos un 40% de esos fondos se dedicará a la construcción y adquisición de viviendas, un 30% a la rehabilitación del parque de vivienda ya existente y el 30% restante a garantizar la protección de los colectivos y territorios que más lo necesiten.
Blindar la vivienda pública de manera permanente
La unanimidad se ha alcanzado tras 28 reuniones mantenidas con las comunidades autónomas, entidades, agentes sociales y expertos. Unos encuentros en los que, según apuntan, se han recibido 365 aportaciones que con posterioridad se han estudiado e incorporado a la redacción final del Plan.
El objetivo de la medida es incorporar mecanismos para blindar la protección permanente de todas las viviendas que se construyan con sus fondos, al tiempo que se garantiza la transparencia en las adjudicaciones de viviendas protegidas a través de una cláusula antifraude.
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