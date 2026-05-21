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El grado de 'Inteligencia y Analítica de Mercados' se suma al catálogo educativo de la UMA para el próximo curso

El nuevo grado, que se suma a la oferta de la Facultad de Marketing y Gestión, formará profesionales capaces de unir negocio, datos y tecnología con una visión estratégica

Edificio principal del Rectorado de la Universidad de Málaga, UMA.

Edificio principal del Rectorado de la Universidad de Málaga, UMA. / l.o.

La Opinión

Málaga

La Universidad de Málaga sumará una nueva titulación a su catálogo educativo de grados el curso 2026/27. Se trata del grado en 'Inteligencia y Analítica de Mercados', que se incorporará a la oferta de la Facultad de Marketing y Gestión, en la que ya se cursaba 'Gestión y Administración Pública' y 'Marketing e Investigación de Mercados'.

La nueva titulación se ha diseñado para formar a profesionales capaces de analizar datos, interpretar el comportamiento del mercado y transformar la información en estrategias empresariales con impacto, han precisado desde la UMA a través de una nota.

Según el decano de la facultad, Benjamín del Alcázar, es una titulación "para quienes quieren unir negocio, datos y tecnología". Será presencial, con 240 créditos, 72 plazas de nuevo ingreso y docencia en castellano e inglés, por lo que el estudiantado debe acreditar el título de B1 para acceder al mismo.

"Nace para dar respuesta a una necesidad cada vez más clara en las empresas, que quieran contar con perfiles capaces de captar, procesar, analizar y visualizar datos, así como comprender las dinámicas del mercado y convertir esa información en decisiones útiles para marketing, clientes, innovación, distribución, precios o comunicación", ha señalado.

A lo largo de los cuatro años de formación, el alumnado recibirá conocimientos sólidos e interdisciplinares en marketing, gestión empresarial, estadística, programación y ciencia de datos, pensados para preparar a profesionales que trabajen con una visión estratégica, analítica y aplicada a contextos reales.

"Las empresas necesitan perfiles capaces de leer el mercado a través de los datos", ha prosiguido el decano de Marketing y Gestión, que ha añadido que "la transformación digital ha cambiado la forma en que las organizaciones conocen a sus clientes y analizan tendencias para diseñar campañas con las que competir".

Para Del Alcázar, "hoy, interpretar correctamente los datos es una ventaja decisiva. La memoria del título sitúa precisamente ahí su razón de ser: formar especialistas que entiendan el mercado, dominen herramientas analíticas y sean capaces de aportar valor real a la toma de decisiones".

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El nuevo grado es "una propuesta novedosa en el ámbito andaluz", han señalado desde la UMA, que con esta titulación suma ya en el catálogo 63 grados y 16 dobles grados, que abarcan todas las áreas de conocimiento --Artes y Humanidades, Ciencias, Ciencias de la Salud, Ciencias Sociales y Jurídicas, e Ingeniería y Arquitectura--.

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