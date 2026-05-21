El hotel Áurea Palacio de la Tinta abre mañana en Málaga: así es este nuevo cinco estrellas que recupera el histórico edificio en Reding

La cadena Eurostars Hotel Company, perteneciente al Grupo Hotusa, ha anunciado que este viernes 22 de mayo abre sus puertas el Áurea Palacio de la Tinta, su nuevo hotel de cinco estrellas y alta gama situado en el histórico Palacio de la Tinta, en Málaga capital. El edificio, de 10.500 metros cuadrados y construido en 1908, se ubica en el Paseo de Reding, frente a la playa de La Malagueta. "El nuevo hotel nace con el objetivo de ofrecer una experiencia diferencial, íntimamente vinculada con la historia, el arte y la esencia cultural de Málaga", ha señalado este jueves la cadena.

El inmueble, obra del arquitecto Julio O’Brien fue, fue inicialmente la sede central de la Compañía de Ferrocarriles Andaluces y constituye uno de los pocos ejemplos conservados en Málaga del modernismo europeo con influencia francesa “fin de siècle”. Posteriormente, albergó la Confederación Hidrográfica del Sur (CHS) y la Agencia Andaluza del Agua.

"Con la rehabilitación de este espacio emblemático, Eurostars Hotel Company contribuye a la recuperación y puesta en valor del legado arquitectónico de Málaga, incorporando a la ciudad un nuevo espacio hotelero, gastronómico y experiencial profundamente vinculado con su identidad cultural e histórica", ha destacado la compañía. El proyecto arrancó en el año 2024.

El origen de su nombre, Palacio de la Tinta, se remonta a su etapa como administración ferroviaria, cuando debían trasladarse diariamente grandes cantidades de tinta para la expedición manual de billetes.

"El Áurea Palacio de la Tinta 5* representa nuestra apuesta por proyectos hoteleros capaces de dialogar con la historia y el patrimonio de cada destino. Málaga vive uno de los momentos culturales y turísticos más relevantes de su historia y este edificio simboliza perfectamente esa combinación entre identidad, arte y proyección internacional que define también la filosofía de Áurea Hotels", ha explicado el presidente de Grupo Hotusa, Amancio López.

El séptimo hotel de Eurostars en Málaga

El establecimiento se incorpora a la colección Áurea Hotels, la marca de la compañía especializada en hoteles de autor con una identidad histórica y arquitectónica singular. Con esta incorporación, el Áurea Palacio de la Tinta se convierte en el séptimo establecimiento de Eurostars Hotel Company en la provincia de Málaga, donde la cadena ya opera el Eurostars Málaga 4*, el Eurostars Astoria 3*, el Dorma Málaga Museos 3*, el Exe Estepona Thalasso & Spa 4*, los apartamentos premium Tandem Soho Suites y el Eurostars Ocean Marbella 4*.

La rehabilitación arquitectónica del edificio ha sido desarrollada por el estudio Isern Associats, mientras que el proyecto de interiorismo lleva la firma de Jaime Beriestain Studio.

"La intervención ha preservado algunos de los elementos más emblemáticos del inmueble, como su fachada histórica, el Patio de los Naranjos o la espectacular escalera principal presidida por un ascensor acristalado. Asimismo, el proyecto ha puesto especial atención en potenciar la singularidad de la cuarta planta, concebida como el gran espacio experiencial del hotel gracias a su luminosidad, sus cerchas de madera y sus vistas privilegiadas al mar y al Castillo de Gibralfaro", detalla Hotusa. Allí se ubicarán el restaurante, las zonas comunes y una amplia terraza pensada tanto para huéspedes como para público local.

Interior de una suite en el hotel Áurea Palacio de la Tinta 5*, que abre sus puertas en Málaga este 22 de mayo. / L. O.

Un interiorismo en el hotel Áurea Palacio de la Tinta que es deudor de Picasso

El interiorismo encuentra su inspiración conceptual en el universo creativo de Pablo Picasso y, especialmente, en su etapa cubista. A través de geometrías, juegos cromáticos y materiales nobles, el proyecto "reinterpreta la sensibilidad artística" del pintor malagueño mediante pavimentos de mármol geométricos, vitrales inspirados en el cubismo y piezas decorativas concebidas específicamente para el establecimiento.

Las habitaciones, todas distintas entre sí debido a la configuración original del edificio, han sido diseñadas bajo una "estética cálida y atemporal", con materiales naturales, iluminación estudiada y soluciones funcionales orientadas al confort.

El hotel contará además con un restaurante especializado en cocina a la brasa y gastronomía malagueña elaborada con productos locales, el Asador Contrapunto; un spa con circuito termal y tratamientos personalizados; así como cinco salas de reuniones con una superficie total de 241,70 metros cuadrados.

Unas suite del hotel Áurea Palacio de la Tinta 5, que abre sus puertas en Málaga. / L. O.

¿Cuántos hoteles tiene Eurostars Hotel Company y Hotusa?

Eurostars Hotel Company cuenta con más de 300 establecimientos en 24 países. En la Península Ibérica dispone hoteles en 16 de las 17 comunidades autónomas españolas y en un total de 33 capitales de provincia.

Actualmente la compañía estructura su oferta a través de 7 marcas que responden a distintos perfiles de cliente y tipologías de alojamiento: Eurostars Hotels, Áurea Hotels, Dorma Hotels, Exe Hotels, Ikonik Hotels, Crisol Hotels y Tandem Suites.

El Grupo Hotusa es una organización del ámbito turístico que suma ya cerca de 50 años de historia. El Grupo desarrolla su actividad en más de 130 países, cuenta con una plantilla de más de 6.000 trabajadores y, en 2025, alcanzó una facturación superior a los 1.650 millones de euros.