Un incendio en un hotel de Torremolinos obliga a desalojar a todos sus huéspedes y deja cuatro afectados

Semana de incendios en la provincia de Málaga. Tras registrarse entre el martes y el miércoles dos incendios en la capital, un nuevo episodio de fuego ha afectado a un hotel de Torremolinos. El suceso ha tenido lugar durante la noche del pasado miércoles, y obligó a desalojar a todos los huéspedes del mismo, quedando cuatro personas afectadas.

Según informa el 112, el fuego se originó minutos antes de las 22.00 horas en la recepción del hotel, ubicado en la avenida del Lido de la localidad costasoleña. Hasta el lugar se desplazaron efectivos de los Bomberos, del Centro de Emergencias Sanitarias 061, de la Policía Local y de la Nacional.

Dos sillas de ruedas eléctricas y todo el hotel desalojado

Los Bomberos extinguieron el incendio, que afectó a dos sillas de ruedas eléctricas. El humo causado provocó el desalojo del hotel al completo, pero cuatro personas resultadon afectadas: tres por inhalación de humo y una por una lesión en un tobillo al realizar el desalojo.

Los huéspedes del edificio fueron reubicados en otros hoteles de la zona, pero se desconoce el número de personas que se encontraban en el hotel en el momento de los hechos.