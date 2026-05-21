Historia
El miércoles 27 se presenta un libro colectivo, en la Económica, sobre el movimiento estudiantil antifranquista en la Universidad de Málaga
Tendrá lugar a las 19 horas, en la Sociedad Económica de Amigos del País. Clausurará el acto el secretario de Estado de Memoria Democrática, Fernando Martínez
La Opinión
El próximo miércoles 27 de mayo, a partir de las 19 horas, en el salón de actos de la Sociedad Económica de Amigos del País, tendrá lugar la presentación del libro colectivo 'Para la libertad. El movimiento estudiantil antifranquista en la Universidad de Málaga (1965-1977)', publicado por Ediciones del Genal.
Presentará el acto José María Ruiz Povedano, presidente de la Sociedad Económica, e intervendrán los autores del libro, Fernando Arcas Cubero, José Coriat Benmerguí, Felipe Pajares Ladrero y María Dolores Ramos Palomo. El acto será clausurado por Fernando Martínez López, secretario de Estado de Memoria Democrática del Gobierno de España.
El libro colectivo, escrito por sus protagonistas, cuenta la lucha estudiantil en la Universidad de Málaga contra la dictadura franquista entre 1965 y 1977. El texto se basa en el análisis y desarrollo de una encuesta realizada recientemente a estudiantes de ese periodo histórico. La obra recoge sus experiencias y testimonios, y descubre detalles desconocidos de su actividad y de su vida en esos años de lucha contra el franquismo.
- A la calle en Málaga con una madre de 95 años, un hijo discapacitado mental y un hermano que cobra un euro de pensión
- Ni Zahara de los Atunes ni Bolonia: esta es la playa a dos horas de Málaga que tiene dunas gigantes y un enorme guardián de madera que vigila la costa
- Resultados de las elecciones de Andalucía del 17M, última hora: El PP perdería la mayoría absoluta al 42% escrutado
- El bar El Diamante volverá a abrir en Málaga con sus desayunos míticos: 'Será un punto de encuentro para los malagueños a precios económicos
- ¿Qué han votado tus vecinos en las elecciones autonómicas de Andalucía?
- El poblado y fortaleza medieval de Castillejos de Quintana, en Pizarra, se presenta al mundo
- La venta de vivienda cae en Málaga y el sector apunta a los altos precios y la subida del Euríbor: 'Se modera el apetito comprador
- El Gobierno autoriza la construcción en Málaga de 1.362 VPO de alquiler en los terrenos de Buenavista