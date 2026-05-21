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Historia

El miércoles 27 se presenta un libro colectivo, en la Económica, sobre el movimiento estudiantil antifranquista en la Universidad de Málaga

Tendrá lugar a las 19 horas, en la Sociedad Económica de Amigos del País. Clausurará el acto el secretario de Estado de Memoria Democrática, Fernando Martínez

Francisco Capilla, María Dolores Acosta y José Coriat, estudiantes antifranquistas de Málaga, en 2023.

Francisco Capilla, María Dolores Acosta y José Coriat, estudiantes antifranquistas de Málaga, en 2023. / A.V.

La Opinión

El próximo miércoles 27 de mayo, a partir de las 19 horas, en el salón de actos de la Sociedad Económica de Amigos del País, tendrá lugar la presentación del libro colectivo 'Para la libertad. El movimiento estudiantil antifranquista en la Universidad de Málaga (1965-1977)', publicado por Ediciones del Genal.

El libro colectivo sobre el movimiento estudiantil antifranquista ha sido publicado por Ediciones del Genal.

El libro colectivo sobre el movimiento estudiantil antifranquista ha sido publicado por Ediciones del Genal. / La Opinión

Presentará el acto José María Ruiz Povedano, presidente de la Sociedad Económica, e intervendrán los autores del libro, Fernando Arcas Cubero, José Coriat Benmerguí, Felipe Pajares Ladrero y María Dolores Ramos Palomo. El acto será clausurado por Fernando Martínez López, secretario de Estado de Memoria Democrática del Gobierno de España.

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Fernando Arcas Cubero. | LA OPINIÓN

El profesor Fernando Arcas. / La Opinión

El libro colectivo, escrito por sus protagonistas, cuenta la lucha estudiantil en la Universidad de Málaga contra la dictadura franquista entre 1965 y 1977. El texto se basa en el análisis y desarrollo de una encuesta realizada recientemente a estudiantes de ese periodo histórico. La obra recoge sus experiencias y testimonios, y descubre detalles desconocidos de su actividad y de su vida en esos años de lucha contra el franquismo.

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