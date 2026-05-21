La Junta reitera la legalidad del proyecto de restaurante en el paseo marítimo de Pedregalejo

El delegado de Medio Ambiente de la Junta, José Antonio Víquez se reunió ayer, durante cerca de tres horas, con representantes de la plataforma Vecinos por Pedregalejo y la Asociación de Vecinos de Pedregalejo, a petición de estos colectivos, para hablar del polémico proyecto de restaurante de tres plantas en el paseo marítimo de Pedregalejo, que hace esquina con el arroyo de los Pilones; donde hoy se levanta una casa tradicional de una planta.

Fuentes de la Junta de Andalucía informaron a este periódico de que, lo que se trasladó a los vecinos es que la resolución de la Delegación sobre este proyecto «es conforme a la normativa de Costas».

Un momento de la reuníon de José Antonio Víquez con la plataforma Vecinos por Pedregalejo y la Asociación de Vecinos de Pedregalejo, con Marión Guaita y la presidenta vecinal Gema Delgado, respectivamente. / La Opinión

A este respecto, las mismas fuentes se remitieron a las declaraciones a este periódico del pasado 15 de abril, que precisaron que, tanto la Ley de Costas como el reglamento que lo desarrolla, permiten que en ese emplazamiento se construya un edificio para restaurante donde hoy hay una casa mata.

Por su parte Marión Guaita, en nombre de la plataforma Vecinos por Pedregalejo explicó ayer a este periódico que, según expuso al delegado de Medio Ambiente, los nuevos propietarios no han cumplido con lo que exige la Disposición Transitoria Cuarta de la Ley de Costas, cuando se trata de construcciones como la actual casa mata, en zona de servidumbre de protección del Dominio Público Marítimo-Terrestre: «firmar una declaración responsable, para garantizar que no se va a modificar el volumen, la altura, ni la superficie».

Vecinos de Pedregalejo, delante de la casa mata que se demolerá para levantar un restaurante. / A.V.

"Por qué ninguna administración pública se pronuncia" sobre el volumen, altura y superficie

En relación con esto, también se preguntó "por qué ninguna administración pública se pronuncia sobre la prohibición del aumento del volumen, la altura y la superficie, y se limitan a decir que el restaurante está permitido"

La portavoz vecinal, hizo hincapié además en que, además de estar en la servidumbre de protección del Dominio Público Marítimo-Terrestre, el restaurante estaría afectado por el Dominio Público Hidráulico, por lindar con el arroyo de los Pilones, y se preguntó por qué no hay «informes estatales» sobre esta cuestión, y no se le exige lo mismo que al proyecto urbanístico «de la discoteca Bobby Logan».

La casa que será demolida, en el paseo marítimo de Pedregalejo, hace esquina con el arroyo de los Pilones. / A.V.

Por último, Marión Guaita informó de que la plataforma ha recogido «cerca de 2.500 firmas» -entre físicas y en la plataforma change.org- contrarias al proyecto, y los vecinos continuarán con su oposición a lo que consideran «una barbaridad», por lo que el siguiente paso será «ir a estamentos superiores, por las graves irregularidades que vemos».

Comisión de Urbanismo

El pasado lunes, en la Comisión de Urbanismo, los votos del equipo de gobierno tumbaron sendas mociones de los grupos municipales PSOE y Con Málaga, que pedían que no siguiera adelante el proyecto del restaurante, y se preservara la tipología marinera del barrio.

La concejala Carmen Casero, durante la Comisión de Urbanismo del pasado lunes. / Ayuntamiento de Málaga

Frente a las críticas por presuntas irregularidades de la oposición, la concejala de Urbanismo, Carmen Casero, argumentó que la licencia de obras tiene «todos los permisos necesarios, empezando con que el uso es compatible y lo recoge así la Ley de Costas», al tiempo que recordó que en el paseo marítimo de Pedregalejo hay en la actualidad «38 establecimientos de hostelería».