Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Secciones

Es noticia
Llegada del Metro de Málaga al CivilVPO de alquiler para jóvenesChupe renueva con el Málaga CFFamilia deshauciada en MálagaVuelve a abrir el bar DiamanteRestricciones de agua en AntequeraNuevo hotel en el Centro de MálagaHerido por el incendio de vivienda
instagramlinkedin

Medio Ambiente

La Junta reitera la legalidad del proyecto de restaurante en el paseo marítimo de Pedregalejo

El delegado de Medio Ambiente y los vecinos mantienen una reunión de tres horas. Los vecinos anuncian que irán a instancias más altas para denunciar lo que creen ilegal

Proyecto del nuevo restaurante que se levantará en el paseo marítimo de Pedregalejo, que acogerá un restaurante.

Proyecto del nuevo restaurante que se levantará en el paseo marítimo de Pedregalejo, que acogerá un restaurante. / L.O.

Alfonso Vázquez

Alfonso Vázquez

El delegado de Medio Ambiente de la Junta, José Antonio Víquez se reunió ayer, durante cerca de tres horas, con representantes de la plataforma Vecinos por Pedregalejo y la Asociación de Vecinos de Pedregalejo, a petición de estos colectivos, para hablar del polémico proyecto de restaurante de tres plantas en el paseo marítimo de Pedregalejo, que hace esquina con el arroyo de los Pilones; donde hoy se levanta una casa tradicional de una planta.

Fuentes de la Junta de Andalucía informaron a este periódico de que, lo que se trasladó a los vecinos es que la resolución de la Delegación sobre este proyecto «es conforme a la normativa de Costas».

Un momento de la reuníon de José Antonio Víquez con la plataforma Vecinos por Pedregalejo y la Asociación de Vecinos de Pedregalejo, con Marión Guaita y la presidenta vecinal Gema Delgado, respectivamente.

Un momento de la reuníon de José Antonio Víquez con la plataforma Vecinos por Pedregalejo y la Asociación de Vecinos de Pedregalejo, con Marión Guaita y la presidenta vecinal Gema Delgado, respectivamente. / La Opinión

A este respecto, las mismas fuentes se remitieron a las declaraciones a este periódico del pasado 15 de abril, que precisaron que, tanto la Ley de Costas como el reglamento que lo desarrolla, permiten que en ese emplazamiento se construya un edificio para restaurante donde hoy hay una casa mata.

Por su parte Marión Guaita, en nombre de la plataforma Vecinos por Pedregalejo explicó ayer a este periódico que, según expuso al delegado de Medio Ambiente, los nuevos propietarios no han cumplido con lo que exige la Disposición Transitoria Cuarta de la Ley de Costas, cuando se trata de construcciones como la actual casa mata, en zona de servidumbre de protección del Dominio Público Marítimo-Terrestre: «firmar una declaración responsable, para garantizar que no se va a modificar el volumen, la altura, ni la superficie».

Vecinos de Pedregalejo, delante de la casa mata que se demolerá para levantar un restaurante.

Vecinos de Pedregalejo, delante de la casa mata que se demolerá para levantar un restaurante. / A.V.

"Por qué ninguna administración pública se pronuncia" sobre el volumen, altura y superficie

En relación con esto, también se preguntó "por qué ninguna administración pública se pronuncia sobre la prohibición del aumento del volumen, la altura y la superficie, y se limitan a decir que el restaurante está permitido"

La portavoz vecinal, hizo hincapié además en que, además de estar en la servidumbre de protección del Dominio Público Marítimo-Terrestre, el restaurante estaría afectado por el Dominio Público Hidráulico, por lindar con el arroyo de los Pilones, y se preguntó por qué no hay «informes estatales» sobre esta cuestión, y no se le exige lo mismo que al proyecto urbanístico «de la discoteca Bobby Logan».

La casa que será demolida, en el paseo marítimo de Pedregalejo, hace esquina con el arroyo de los Pilones.

La casa que será demolida, en el paseo marítimo de Pedregalejo, hace esquina con el arroyo de los Pilones. / A.V.

Por último, Marión Guaita informó de que la plataforma ha recogido «cerca de 2.500 firmas» -entre físicas y en la plataforma change.org- contrarias al proyecto, y los vecinos continuarán con su oposición a lo que consideran «una barbaridad», por lo que el siguiente paso será «ir a estamentos superiores, por las graves irregularidades que vemos».

Comisión de Urbanismo

El pasado lunes, en la Comisión de Urbanismo, los votos del equipo de gobierno tumbaron sendas mociones de los grupos municipales PSOE y Con Málaga, que pedían que no siguiera adelante el proyecto del restaurante, y se preservara la tipología marinera del barrio.

Noticias relacionadas y más

La concejala Carmen Casero, durante la Comisión de Urbanismo del pasado lunes.

La concejala Carmen Casero, durante la Comisión de Urbanismo del pasado lunes. / Ayuntamiento de Málaga

Frente a las críticas por presuntas irregularidades de la oposición, la concejala de Urbanismo, Carmen Casero, argumentó que la licencia de obras tiene «todos los permisos necesarios, empezando con que el uso es compatible y lo recoge así la Ley de Costas», al tiempo que recordó que en el paseo marítimo de Pedregalejo hay en la actualidad «38 establecimientos de hostelería».

Suscríbete para seguir leyendo

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL
  1. Ni Zahara de los Atunes ni Bolonia: esta es la playa a dos horas de Málaga que tiene dunas gigantes y un enorme guardián de madera que vigila la costa
  2. Resultados de las elecciones de Andalucía del 17M, última hora: El PP perdería la mayoría absoluta al 42% escrutado
  3. ¿Qué han votado tus vecinos en las elecciones autonómicas de Andalucía?
  4. A la calle en Málaga con una madre de 95 años, un hijo discapacitado mental y un hermano que cobra un euro de pensión
  5. El poblado y fortaleza medieval de Castillejos de Quintana, en Pizarra, se presenta al mundo
  6. La venta de vivienda cae en Málaga y el sector apunta a los altos precios y la subida del Euríbor: 'Se modera el apetito comprador
  7. El Gobierno autoriza la construcción en Málaga de 1.362 VPO de alquiler en los terrenos de Buenavista
  8. La Aemet activa la alerta amarilla en Málaga de cara al fin de semana

Málaga recibe con los embalses al 96% los primeros rigores veraniegos

Málaga recibe con los embalses al 96% los primeros rigores veraniegos

El PTA de Málaga acoge el programa TRAS100DE para el crecimiento de las pymes

El PTA de Málaga acoge el programa TRAS100DE para el crecimiento de las pymes

La Junta reitera la legalidad del proyecto de restaurante en el paseo marítimo de Pedregalejo

La Junta reitera la legalidad del proyecto de restaurante en el paseo marítimo de Pedregalejo

Marcelino Abraira, abogado de los vecinos de la Vega de Mestanza: «Lo veo muy bien para los vecinos de la Vega»

Marcelino Abraira, abogado de los vecinos de la Vega de Mestanza: «Lo veo muy bien para los vecinos de la Vega»

Manuel Sánchez, el malagueño que logró la 25 mejor nota del MIR, elige Cardiología: “En ningún momento te lo imaginas”

Alsa elimina el billete electrónico para el autobús que cubre la ruta costera entre Málaga y Vélez

Empiezan las obras de la MA-21 entre Torremolinos y el aeropuerto de Málaga: cortes de tráfico nocturnos este jueves y domingo

Empiezan las obras de la MA-21 entre Torremolinos y el aeropuerto de Málaga: cortes de tráfico nocturnos este jueves y domingo

Toni Morillas exige explicaciones por las bajas en el registro de la vivienda en Málaga: "Deja cerca de 20.000 inscritos y 14.000 cancelaciones"

Toni Morillas exige explicaciones por las bajas en el registro de la vivienda en Málaga: "Deja cerca de 20.000 inscritos y 14.000 cancelaciones"
Tracking Pixel Contents