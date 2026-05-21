De Abu Dabi a Málaga: el Colegio de Médicos acogerá el primer Congreso Internacional en Bioregeneración Gonadal y Fertilidad

Málaga se convertirá en sede del primer Congreso internacional sobre Bioregeneración Gonadal, Fertilidad y Longevidad Saludable. La cita estaba prevista que se celebrara en la capital de los Emiratos Árabes Unidos, Abu Dabi, a finales del pasado mes de marzo, pero debido a la guerra de Oriente Medio se ha decidido trasladarla a Málaga.

El Colegio de Médicos será el encargado de acoger este encuentro internacional, que se celebrará los días 5 y 6 de junio y reunirá a referentes internacionales en bioregeneración gonadal, longevidad, medicina regenerativa y salud de precisión. Se trata del primer congreso del mundo creado para tratar estos temas.

La GOGB reúne en Málaga a expertos internacionales en fertilidad y longevidad

Detrás de la organización de este evento se encuentra la Global Organization Of Gonadal Biogeneration (GOGB), una nueva Sociedad médica mundial que tiene como objetivo el desarrollo de nuevas técnicas para la bioregeneración de las glándulas sexuales, también conocidas como gónadas. En concreto, según aclaran los organizadores, abordan el proceso de desarrollo y formación de los órganos reproductores tanto masculinos (testículos) como femeninos (ovarios).

Durante la presentación de este Congreso Internacional, el urólogo malagueño, el doctor Pedro Torrecillas, miembro de la Academia Europea de las Ciencias y las Artes y director del Comité de Regeneración Masculina de la Sociedad Médica Internacional ‘Global Organization Of Gonadal Biogeneration’, ha invitado a todos los profesionales que se animen a participar en este "gran encuentro mundial" donde se van a tratar los avances en bioregeneración gonadal y retos de la fertilidad, así como diversas ponencia sobre la longevidad saludable, microbiota y avances científicos.

Qué es la bioregeneración gonadal que se debatirá en el Colegio de Médicos

“La bioregeneración de las glándulas sexuales es un proceso complejo que implica el desarrollo, la diferenciación y el funcionamiento de los ovarios y testículos, con la producción de gametos y hormonas sexuales que son esenciales para la reproducción y el desarrollo sexual”, han explicado los organizadores en un comunicado.

En el caso de las mujeres, la bioregeneración gondal se aplica tanto en el tratamiento dirigido a la fertilidad en pacientes con ovarios de baja reserva — conocido como ovario viejo—, como para el rejuvenecimiento ovárico enfocado al rejuvenecimiento hormonal y sexual de la mujer tras la menopausia.

Por otro lado, en lo que respecta a los hombres, el estudio está dirigido tanto a mejorar la producción de espermatozoides en pacientes con problemas de fertilidad por su bajo número y calidad, como para el rejuvenecimiento de este en pacientes con Andropausia.

El encuentro, según destacan desde la GOGB, contará con los principales referentes internacionales y científicos de talla mundial, pioneros en el desarrollo de protocolos de bioregeneración gonadal y líderes de opinión en el campo de la longevidad prolongada.

Pedro Torrecillas plantea que Málaga sea sede de futuros congresos

Entre ellos se encuentran el doctor Panayiotis Zavos, presidente del Instituto Americano de Andrología; la doctora Carmen Navarro, Presidenta de la GOGB. Médico Ginecólogo Obstetra, Especialista en Reproducción Humana, Endoscopia Ginecológica y Endocrinología de la Reproducción. Director Médico de Biotech Fertility, y el doctor Shady Saleem, Especialista en Obstetricia, Ginecología y FIV, vicepresidente de la GOGB, Presidente de la ASFMS.

El doctor Pedro Torrecillas ha insistido en la relevancia de este congreso que es “el primero en el mundo en tratar estos temas. Asimismo, ha desvelado que están planteando que Málaga se convierta en la Sede Oficial para futuros congresos.