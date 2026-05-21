'Málaga sin gluten': la provincia cuenta con 84 establecimientos con opciones sin gluten y con mayor control de seguridad alimentaria

Málaga consolida su oferta gastronómica sin gluten un año más. La red ‘Málaga sin Gluten’ suma un total de 84 establecimientos adheridos que ofrecen una oferta gastronómica segura y adaptada a personas celíacas,

En el marco de la celebración del Día Nacional de la Enfermedad Celíaca, que se conmemora cada 16 de mayo, se ha realizado una asamblea anual para hacer un balance de los avances realizados en el último año y permite renovar los compromisos de adhesión de los establecimientos participantes, además de dar la bienvenida a los nuevos integrantes de la red.

Actuaciones para controlar los alimentos

Desde la asamblea del año pasado, el Área de Comercio, Vía Pública y Fomento de la Actividad Empresarial, junto a la Asociación de Celíacos de Málaga (ACEMA), ha intensificado el ‘Programa de Seguimiento y Control de los Establecimientos’. En total, se han efectuado 170 actuaciones, de las cuales 65 correspondieron a visitas de verificación inicial.

Asimismo, se han llevado a cabo 95 determinaciones analíticas en alimentos y superficies mediante el test de detección rápida 'Gluten-Tox Pro' (para concentraciones superiores a 20 ppm), de las que 26 resultaron positivas, garantizando así el estricto control de los procesos de elaboración y manipulación.

Formación del personal

En cuanto a la formación del personal de cocina y sala, entre 2025 y 2026 se han impartido 25 jornadas formativas (21 presenciales y 4 online) en las que han participado 776 personas. Por un lado, en colaboración con ACEMA y la Asociación Andaluza de Alergias a Alimentos (AVANZAX), se ha desarrollado el programa presencial sobre intolerancias, alergias alimentarias y buenas prácticas de higiene destinado al alumnado de las principales escuelas de hostelería de Málaga y Benalmádena.

Por otro lado, se ha impartido el curso online para trabajadores de la red, estructurado en ocho bloques temáticos y dotado de tutorías personalizadas por parte de técnicos municipales y de ACEMA.

Visibilidad digital e iniciativas divulgativas

La red consolidó a lo largo de 2025 su integración en el marketplace municipal gratuito 'YocomproenMálaga' con el propósito de mejorar la proyección del sector. Hasta la fecha, un total de 19 establecimientos de la red se han incorporado a esta plataforma de comercio electrónico y 7 de ellos ya disponen de venta online activa.

Además, con el objetivo de sensibilizar a la ciudadanía y al sector profesional, el Ayuntamiento ha impulsado una campaña con la leyenda: ‘Málaga sin gluten. Red de establecimientos de hostelería, restauración y alimentación SIN GLUTEN donde comemos tod@s’. Esta iniciativa incluía la instalación del cartel conmemorativo en los vehículos de las principales líneas de la EMT entre el 9 y el 18 de mayo, así como en Juntas de Distrito, centros de servicios sociales, mercados y bibliotecas municipales.

De igual modo, el Servicio de Atención Integral al Ciudadano (SAIC) exhibió cartelería dinámica en todos sus puntos de atención entre el 11 y el 20 de mayo. Los actos informativos se completaron el pasado 16 de mayo con la colocación de una banderola conmemorativa en la puerta principal del Ayuntamiento, en el Paseo del Parque, en colaboración con ACEMA.

Red ‘Málaga sin Gluten’

La Red ‘Málaga sin Gluten’ surge en el marco de colaboración suscrito entre la Asociación de Celíacos de Málaga (ACEMA) y el Área de Comercio, Vía Pública y Fomento de la Actividad Empresarial del Ayuntamiento de Málaga, a través del Servicio de Sanidad y Consumo, para constituir en la ciudad de Málaga una red de establecimientos de hostelería, restauración y alimentación que faciliten a sus clientes una oferta gastronómica adaptada a las necesidades de las personas con intolerancia al gluten.

Con esta iniciativa, las personas con intolerancia al gluten que vivan en Málaga o visiten la ciudad podrán contar con una red de establecimientos que facilitan a sus clientes una oferta gastronómica adaptada a sus necesidades.

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Toda la información sobre la Red, los establecimientos adheridos, los procesos de adhesión, la enfermedad celíaca y los materiales formativos está disponible en la web.