Incorporaciones
Málaga incorpora 12 subinspectores de Policía Local y 4 oficiales técnicos de Bomberos
El Ayuntamiento de Málaga refuerza la estructura de sus servicios municipales de seguridad y emergencias con la toma de posesión de 16 nuevos responsables tras superar procesos de promoción interna y oposición
El Ayuntamiento de Málaga ha celebrado la toma de posesión de 12 subinspectores de la Policía Local y 4 oficiales técnicos del Real Cuerpo de Bomberos, en un acto al que ha asistido el alcalde, Francisco de la Torre, junto a los concejales delegados de Recursos Humanos y Calidad, Jacobo Florido, y de Seguridad, Avelino Barrionuevo.
Los 12 subinspectores de la Policía Local acceden a sus nuevos puestos tras haber superado el correspondiente proceso de promoción interna, dentro de las plazas incluidas en las Ofertas de Empleo Público de 2021, 2022 y 2023 del Ayuntamiento de Málaga.
En el caso del Real Cuerpo de Bomberos, los cuatro funcionarios de carrera que han tomado posesión como oficial técnico han superado el proceso de oposición vinculado a las Ofertas de Empleo Público de 2019 y 2021.
Refuerzo para la seguridad y las emergencias en Málaga
La incorporación de estos nuevos perfiles supone un paso más en la organización interna de dos servicios esenciales para la ciudad: la Policía Local de Málaga y el Real Cuerpo de Bomberos. Ambos cuerpos desempeñan funciones clave en la atención a la ciudadanía, la prevención de riesgos, la gestión de emergencias y la seguridad en el espacio público.
La toma de posesión formaliza el acceso de estos funcionarios a sus nuevas responsabilidades dentro de la estructura municipal, después de completar los procedimientos selectivos previstos en las correspondientes ofertas de empleo público.
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