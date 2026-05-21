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Málaga recibe con los embalses al 96% los primeros rigores veraniegos

La provincia empieza a registrar máximas superiores a 32 grados con el aval de unos pantanos que en una semana han ganado otro medio hectómetro

Vista panorámica de la presa de Casasola, situada en el término municipal de Almogía.

Vista panorámica de la presa de Casasola, situada en el término municipal de Almogía. / ep

Fran Extremera

Fran Extremera

Málaga

La provincia de Málaga empieza a despedir desde este jueves la primavera meteorológica, con máximas de 32 y hasta 34 grados en algunos puntos del interior. Pero el principal aval después de años de sequía es que se puedan afrontar estos rigores estivales con los embalses al 96% de su capacidad total.

Como curiosidad, las intensas lluvias del aún reciente periodo invernal no dejan de aportar nuevos caudales a los distintos afluentes, arroyos o grandes ríos. De hecho, en la última semana, los pantanos han vuelto a registrar incrementos de más de medio hectómetro en aforos como los del cauce medio del Guadalhorce.

MÁLAGA 3 MARZO 2026 PANTANO LA VIÑUELA DESEMBALSE DE AGUA DEL PANTANO QUE ESTA AUN MÁXIMO HISTÓRICO FOTOGRAFÍA -FRANCIS SILVA

Estado actual de la Viñuela, en la Axarquía. / Francis Silva

Embalse de la Viñuela

Cada vez quedan más y más lejos aquellos instantes en los que una presa como la de la Viñuela, la de mayor aforo de la provincia, se mostraba por debajo del 8% de su capacidad y era proclamada como «embalse muerto». El principal pantano de la comarca de la Axarquía se halla ahora al 93%. Es decir, lo que a principios de 2024 almacenaba en un fondo donde el lodo generaba dificultades para su aprovechamiento es justo lo que ahora apenas le falta para poder situarse al 100% de su máximo técnico.

Es evidente que el verano se ha adelantado en Málaga. La propia Agencia Estatal de Meteorología (Aemet) confirmaba este miércoles máximas de hasta más de 35 grados en puntos del interior de Andalucía no demasiado alejados de la comarca de Antequera. El calor y los cielos despejados serán protagonistas de una semana que dará paso al cierre de mayo.

MLG 22-04-2026.-Vista de la playa de Arraijanal en Guadalmar, donde el ayuntamiento de la capital ha cerrado la playa por vertidos de aguas fecales

Un buen número de malagueños aprovecha estos días para ir a la playa. / Álex Zea

Los expertos aclaran a este periódico que son registros «más cálidos de lo normal a estas alturas del año». Y, aunque los modelos a principios de la semana se han ido confirmando con el paso de los días, no es menos cierto que las rachas de viento de componente este en puntos del litoral malagueño próximos al Campo de Gibraltar podrían ser de hasta 80 kilómetros por hora.

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Aviso amarillo para este jueves

Habrá que continuar por lo tanto pendientes de la evolución meteorológica para este jueves, aunque el aviso activado sea amarillo. En cuanto a los termómetros previstos en la capital, entre el viernes y el martes de la próxima semana, las máximas se mantendrán muy próximas a la treintena de grados, mientras que las mínimas oscilarán entre los 18 y 19 grados. Con los cielos prácticamente despejados, habrá muchas personas que aprovechen para disfrutar de las playas en la antesala perfecta a la temporada de baños.

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