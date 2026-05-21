Los malagueños celebran la reapertura del bar El Diamante: "Nos gusta que no sea un brunch, sino pitufos de toda la vida"

La noticia de la reapertura del bar El Diamante no ha pasado desapercibida en Málaga. El cierre de este histórico local ya provocó una enorme ola de cariño entre sus clientes, pero su regreso ha sorprendido ahora a muchos malagueños que daban por perdida una de esas barras de toda la vida.

Después de 77 años de historia, la despedida de El Diamante dejó un vacío en la hostelería tradicional malagueña, cada vez más escasa en el Centro.

Por eso, la posibilidad de que vuelva a levantar la persiana ha sido recibida casi como una pequeña victoria por quienes todavía defienden los desayunos de siempre, los precios populares y los bares con memoria.

Entre quienes celebran la noticia está Carlos Sánchez, cliente desde hace años: “Es muy buena idea. Me gusta desayunar ahí, sobre todo los pitufos de salchichón. Es un acierto que lo abran de nuevo".

Fachada del bar El Diamante donde dentro de poco volverá abrir de nuevo. / Álex Zea / LMA

Otro habitual de este local es Ramón, que incide en que "la clave está en que el establecimiento mantenga los precios". Considera que es una buena noticia porque era "un lugar clave de encuentro para oficinistas y malagueños que trabajan por la zona. Es genial que vuelva a abrir", añade.

"Ya no quedan cafeterías de toda la vida"

Carmen también celebra la vuelta de El Diamante: "La mejor noticia es que los malagueños podamos desayunar en el Centro de Málaga y que sigan con la oferta tradicional". Además, destaca que lo importante es conservar la esencia de siempre: "Nos gusta que no sea un brunch, sino pitufos de toda la vida. Que este diamante en bruto no se extinga".

Las nuevas generaciones también tienen mucho que decir sobre esta reapertura. Es el caso de Esther, que a sus 24 años trabaja en el Centro desde hace unos meses: "Para los que trabajamos aquí es un alivio, porque en el Centro apenas quedan cafeterías de toda la vida", afirma.

Esther reconoce que nunca ha sido de desayunar en el Centro porque no abundan los lugares económicos. Por eso, considera que la vuelta de El Diamante le ofrece una nueva opción para poder degustar un pitufo a un módico precio.

Eso sí, todos coinciden en una cosa: "Que se mantenga la leche de fresa y el pitufo de salchichón".

Un desayuno completo por 3,50 euros

El Diamante comenzó a servir mesas hace más de siete décadas, en 1949. Lo fundó un matrimonio de primos hermanos, don José Gálvez Toro, descendiente de los Gálvez de Macharaviaya y su mujer Aurora Toro Alcaide. Y se mantuvo hasta enero de 2026, cuando tuvo que echar el cierre por la jubilación de su dueño, Francis.

Ahora, volverá a abrir con el mismo nombre, estética y carta bajo la dirección de Rafael López Taza, dueño y exhermano mayor de La Cena, que será el encargado de recuperar los míticos desayunos de este establecimiento.

En 1949, José Gálvez y Aurora Toro, tras estar al frente del bar El Brillante, en Puerta Nueva, decidieron trasladarse a la calle Pozos Dulces y abrir el bar El Diamante. Siete décadas después, conserva gran mayoría del mobiliario y objetos originales / Álex Zea

De su oferta gastronómica destacaba leche de fresa y el pitufo de salchichón de Málaga. El diamante también seguirá ofreciendo losbocadillos de jamón serrano, queso, pavo atún , tortilla, zurrapa... siempre con un precio económico.

Otro de sus atractivos era el precio de las elaboraciones. El pitufo más caro en el Diamante no superaba los 2,20€. Y un desayuno completo con un café con leche grande incluido rondaba entorno a los 3,50€.

Según López, "se mantendrán también los precios económicos". Eso sí, la novedad será el tapeo del mediodía. En cuanto a la apertura, apunta que la intención es hacerlo cuanto antes: "La idea es abrir lo antes posible, pero la previsión es para el 1 de julio".