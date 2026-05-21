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Marcelino Abraira, abogado de los vecinos de la Vega de Mestanza: «Lo veo muy bien para los vecinos de la Vega»

El abogado de los vecinos, tras las dos últimas sentencias a su favor, cree que la Junta no puede pretender que cambie toda la jurisprudencia del Supremo

El abogado de los vecinos, Marcelino Abraira, en junio del año pasado en la Vega de Mestanza.

El abogado de los vecinos, Marcelino Abraira, en junio del año pasado en la Vega de Mestanza. / A.V.

Alfonso Vázquez

Alfonso Vázquez

El abogado de los vecinos de la Vega de Mestanza, Marcelino Abraira, en declaraciones a La Opinión, manifestó ayer que lo ve «muy bien para los vecinos de la Vega», tras conocer la última sentencia del TSJA, adelantada por este periódico, que anula el proceso de expropiaciones de la Junta de Andalucía, para construir en estas tierras la EDAR Málaga Norte.

Para Marcelino Abraira, esta sentencia «arropa más si cabe la del año pasado», de 16 de junio de 2025, por la que, como adelantó La Opinión, el TSJA anuló tanto el anteproyecto como el proyecto de la estación depuradora de aguas residuales; lo que provocó, por parte de la Junta de Andalucía, la paralización de las obras.

«Quiero que toda Málaga sepa que con una cruz tiene la opción de defender la Vega y si eres forofo de otro partido, te queda la opción de la segunda cruz», explica Mari Carmen Mestanza. Esta malagueña y profesora jubilada de 68 años ha dado el paso y en las elecciones del próximo 23 de julio será la candidata número 1 por Málaga al Senado por el partido ‘Por Un Mundo Más Justo’, «en el que no hay derechas, izquierdas ni centro, todo el que ponga a la persona primero puede estar con nosotros», aclara María José Ríos, número 1 al Congreso por Málaga por esta formación. Las dos candidatas tienen detrás la Vega de Mestanza, la última vega de Málaga capital, un mar de naranjos, limoneros y mandarinos entre el Guadalhorce y Alhaurín de la Torre, pero en el término municipal de Málaga. Se trata del sitio elegido, entre cinco emplazamientos posibles, para instalar en 20,8 hectáreas la Estación Depuradora de Aguas Residuales de Málaga Norte, lo que según cálculos de la Junta de Andalucía, obligará a talar 8.500 árboles frutales. «Por aquí por la Vega han pasado todos los partidos y todos dicen que es una barbaridad», subraya Mari Carmen Mestanza, que confiesa que ha querido convertirse en candidata al Senado «porque mi ilusión es tener todos los instrumentos posibles para defender la Vega; no tengo ambiciones políticas, sólo quiero que este problema tenga más visibilidad y si participo en las elecciones, es una manera de que vengan los medios de comunicación y de que se hagan eco;una manera de seguir peleando». «Ella lo que necesita es dar visibilidad a la situación que están viviendo, para que pare todo esto», destaca María José Ríos. Como explica Mari Carmen, el año que viene se cumplirá un siglo desde que sus abuelos, José Mestanza y María Mestanza, vecinos de Alhaurín, empezaron a trabajar esta vega. «Tenían 10 hijos, en Alhaurín de la Torre no podían vivir y se vinieron aquí que era el fin del mundo, sin infraestructuras ninguna, en una choza sin agua y sin luz; al principio alquilaron las tierras al marqués de Larios, era un alquiler barato porque el río cada vez que se salía esto era un lago», explica. Con esfuerzo, el matrimonio Mestanza fue sacando adelante las tierras, las fueron comprando y lograron entregárselas a sus diez hijos. Hoy, precisa Mari Carmen, la Vega de Mestanza está dividida en 35 trozos, «porque somos 35 primos». Cinco alternativas La candidata al Senado por ‘Un Mundo Más Justo’ no comprende que de las cinco alternativas estudiadas por la Junta de Andalucía, en 2017, por unanimidad de la administración autonómica y los cinco alcaldes de los municipios a los que servirá la instalación (Alhaurín el Grande, Alhaurín de la Torre, Cártama, Málaga y Torremolinos) se aprobara la construcción justo en los terrenos de los Mestanza. «Se supone que eligen la alternativa mejor y eligen la más cara, la única en terreno inundable y la única sembrada con agricultura ecológica», argumenta la antigua profesora. Antes de este salto a la contienda electoral, las familias de Mestanza han invitado a la Vega a políticos de todos los partidos, empezando por el alcalde de Málaga, Francisco de la Torre y el actual coordinador general del PP, Elías Bendodo. «Sólo faltan por venir el presidente de la Junta, Juanma Moreno y la consejera de Agricultura, Carmen Crespo, que se han comprometido a venir y los estamos esperando», remarca. Entre medias, los vecinos se han organizado para protagonizar un corto reivindicativo, organizar una fiesta de verdiales, una jornada de ‘cuchareo’ con recetas tradicionales, llegaron a desplegar un cartel gigante, visible para ‘Google maps’ y también han llevado la defensa de la Vega de Mestanza a los juzgados:en mayo del año pasado se querellaron contra la Junta de Andalucía. Mientras se aclara el destino de esta última vega de árboles frutales de Málaga, Mari Carmen Mestanza quiere seguir luchando y además, todavía con la moral muy alta. Por eso, cuando se le pregunta si no pierde la esperanza de que la Vega se salve responde:«No es que tengamos esperanza, es que tenemos seguridad de que lo vamos a conseguir y de que no lo vamos a permitir». Mari Carmen Mestanza no quiere oír hablar de ningún tipo de expropiación o indemnización por la pérdida de parte de estas tierras familiares. «No queremos nada, mejor las regalamos», recalca. Además, como sabe que hay que dar a conocer bien lo que considera una injusticia, explica que se ha matriculado en una FP de Marketing y Publicidad. ¿«Qué de dónde sacos las fuerzas?: de esto», dice mientras señala el mar de árboles frutales.

Mari Carmen Mestanza, portavoz vecinal, en la Vega de Mestanza. / A.V.

"Si hay una sola alternativa que no sea inundable, ahí es donde tiene que ir la EDAR"

Las dos sentencias son fruto de sendos recursos contencioso-administrativos interpuestos por la Asociación de Vecinos Mestanza y Loma de Cantarranas, que representa el abogado. Marcelino Abraira hizo mención además al recurso de casación de la Consejería de Agricultura ante el Tribunal Supremo, contra la sentencia del año pasado de impugnación del proyecto de la EDAR.

Marcelino Abraira, este jueves durante la rueda de prensa con los vecinos, en la Vega de Mestanza.

Marcelino Abraira, en una rueda de prensa con vecinos, en la Vega de Mestanza. / Andreea Iamandi

El abogado de los vecinos confía en que no sea admitido a trámite, porque «lo que se pretende es que el Supremo cambie toda su jurisprudencia, que dice, de manera reiterada que, si hay una sola alternativa que no sea inundable, ahí es donde tiene que ir la EDAR», lo que no es el caso de la Vega de Mestanza, argumenta; y recordó que se barajaron cinco alternativas, "y hay una que no es inundable en absoluto".

"Si se elimina la Vega, probablemente se llevaría buena parte de Campanillas"

En este sentido, Abraira se remitió al Reglamento del Dominio Público Hidráulico que desarrolla la Ley de Aguas, y que en su artículo 14 bis establece que se evitará, en zonas inundables, instalaciones y edificaciones como depuradoras. «Y según nuestros peritos técnicos, si eliminan la Vega, probablemente (el río Guadalhorce) se llevaría por delante buena parte de Campanillas».

Vecinos con la Vega de Mestanza detrás, el pasado enero.

Vecinos con la Vega de Mestanza detrás, en 2021. / A.V.

Multas solo por Alhaurín el Grande

El abogado aprovechó también para cuestionar la argumentación de la Junta de Andalucía, sobre las multas impuestas por Europa por no haber depurado todas las aguas y verter las aguas negras al Guadalhorce. Como explicó, tras consultar con la Comisión Europea, este organismo le ha respondido, «que el único municipio por el que está pagando la Junta es Alhaurín el Grande». Marcelino Abraira pidió por ello «que no nos vendan motos, que depuren Alhaurín el Grande y que dejen tranquilo a la Vega».

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Por último, hizo mención «al sufrimiento de la gente», ante la perspectiva de perder sus tierras, y recomendó a los responsables de la administración autonómica, «releerse» el artículo 103 de la Constitución que obliga a la Administración Pública «a cumplir la ley; y en este caso es obvio».

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