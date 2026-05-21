Marcelino Abraira, abogado de los vecinos de la Vega de Mestanza: «Lo veo muy bien para los vecinos de la Vega»

El abogado de los vecinos de la Vega de Mestanza, Marcelino Abraira, en declaraciones a La Opinión, manifestó ayer que lo ve «muy bien para los vecinos de la Vega», tras conocer la última sentencia del TSJA, adelantada por este periódico, que anula el proceso de expropiaciones de la Junta de Andalucía, para construir en estas tierras la EDAR Málaga Norte.

Para Marcelino Abraira, esta sentencia «arropa más si cabe la del año pasado», de 16 de junio de 2025, por la que, como adelantó La Opinión, el TSJA anuló tanto el anteproyecto como el proyecto de la estación depuradora de aguas residuales; lo que provocó, por parte de la Junta de Andalucía, la paralización de las obras.

Mari Carmen Mestanza, portavoz vecinal, en la Vega de Mestanza. / A.V.

"Si hay una sola alternativa que no sea inundable, ahí es donde tiene que ir la EDAR"

Las dos sentencias son fruto de sendos recursos contencioso-administrativos interpuestos por la Asociación de Vecinos Mestanza y Loma de Cantarranas, que representa el abogado. Marcelino Abraira hizo mención además al recurso de casación de la Consejería de Agricultura ante el Tribunal Supremo, contra la sentencia del año pasado de impugnación del proyecto de la EDAR.

Marcelino Abraira, en una rueda de prensa con vecinos, en la Vega de Mestanza. / Andreea Iamandi

El abogado de los vecinos confía en que no sea admitido a trámite, porque «lo que se pretende es que el Supremo cambie toda su jurisprudencia, que dice, de manera reiterada que, si hay una sola alternativa que no sea inundable, ahí es donde tiene que ir la EDAR», lo que no es el caso de la Vega de Mestanza, argumenta; y recordó que se barajaron cinco alternativas, "y hay una que no es inundable en absoluto".

"Si se elimina la Vega, probablemente se llevaría buena parte de Campanillas"

En este sentido, Abraira se remitió al Reglamento del Dominio Público Hidráulico que desarrolla la Ley de Aguas, y que en su artículo 14 bis establece que se evitará, en zonas inundables, instalaciones y edificaciones como depuradoras. «Y según nuestros peritos técnicos, si eliminan la Vega, probablemente (el río Guadalhorce) se llevaría por delante buena parte de Campanillas».

Vecinos con la Vega de Mestanza detrás, en 2021. / A.V.

Multas solo por Alhaurín el Grande

El abogado aprovechó también para cuestionar la argumentación de la Junta de Andalucía, sobre las multas impuestas por Europa por no haber depurado todas las aguas y verter las aguas negras al Guadalhorce. Como explicó, tras consultar con la Comisión Europea, este organismo le ha respondido, «que el único municipio por el que está pagando la Junta es Alhaurín el Grande». Marcelino Abraira pidió por ello «que no nos vendan motos, que depuren Alhaurín el Grande y que dejen tranquilo a la Vega».

Por último, hizo mención «al sufrimiento de la gente», ante la perspectiva de perder sus tierras, y recomendó a los responsables de la administración autonómica, «releerse» el artículo 103 de la Constitución que obliga a la Administración Pública «a cumplir la ley; y en este caso es obvio».