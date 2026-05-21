La Policía Local de Málaga devuelve a su nido dos polluelos de búho encontrados por vecinos de El Limonar en la calle

Una intervención conjunta de la Policía Local y el Real Cuerpo de Bomberos de Málaga ha permitido rescatar dos crías de cárabo, una especie de búho que unos ciudadanos habían encontrado en una vía pública de El Limonar, en la zona este de la capital.

Los hechos ocurrieron sobre las 8:00 horas del pasado sábado, cuando Emergencias 112 recibió un aviso por la presencia de un polluelo en buen estado en el Paseo de El Limonar. Al lugar se desplazaron efectivos del Grupo de Protección de la Naturaleza (Gruprona) de la Policía Local, que se hicieron cargo del pequeño ejemplar para trasladarlo al Centro de Protección Animal Municipal (CEPAM) para su recuperación.

Casi tres horas después, sobre las 10:50, otro viandante llamó al encontrar otra cría en el mismo lugar que apareció la anterior. Con la ayuda de varios ciudadanos, los policías localizaron el nido en el hueco de un árbol, observando cómo había una tercera cría asomada y que la madre estaba por las inmediaciones. Los agentes solicitaron entonces el apoyo del Real Cuerpo de Bomberos, que desplazaron una escala para que los efectivos pudieran alcanzar el nido y reintroducir tanto al polluelo que acababan de rescatar como el que habían trasladado al CEPAM.

Especie protegida

El cárabo común (Strix aluco) o alucón es una rapaz nocturna de tamaño medio muy presente en zonas arboladas y entornos naturales de la península. Cuenta con un régimen de protección especial, estando incluido en el Listado de Especies Silvestres en Régimen de Protección Especial y Catálogo Español de Especies Amenazadas, por lo que su caza está prohibida y sus áreas de cría protegidas.

Destaca por su vuelo silencioso y su importante papel en el equilibrio del ecosistema, al controlar poblaciones de pequeños roedores e insectos. Durante la época de cría, es habitual que algunos pollos aparezcan fuera del nido mientras aprenden a desenvolverse, requiriendo en ocasiones la intervención de los especialistas para garantizar su protección.

Consultadas las bases de datos del GRUPRONA, desde 2020 se han rescatado nueve ejemplares de esta especie en áreas urbanas del municipio, lo que denota la adaptación de estas aves a entornos urbanizados.

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Colaboración ciudadana

La Policía Local de Málaga destaca la colaboración ciudadana y recordar que la presencia de polluelos de rapaz en el suelo es usual durante la primavera debido a sus primeros intentos de vuelo. "En caso de encontrar un ejemplar, se recomienda no manipularlo directamente si no corre peligro inmediato y alertar a las autoridades a través del 092 o el 112", han indicado. Esta ayuda, como ha ocurrido en este caso, resulta crucial para activar los protocolos de rescate de forma segura.