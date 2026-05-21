Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Secciones

Es noticia
Reabre el Palacio de la TintaBlanqueo de capitales desde MálagaReiteran la legalidad del restaurante en PedregalejoBono Social Térmico para malagueñosReapertura bar El DiamanteIncendio en hotel de TorremolinosEmbalses malagueños al 95%Discoteca convertida en biblioteca
instagramlinkedin

Seguridad

La Policía Nacional detecta en Málaga un repunte de fraudes vinculados a las reservas de alojamientos turísticos

Los ciberdelincuentes usan datos reales de la operación para conseguir datos bancarios de las víctimas a través de mensajería instantánea, SMS o correos electrónicos

Un edificio de apartamentos turísticos. | ÁLEX ZEA

Un edificio de apartamentos turísticos. | ÁLEX ZEA

La Opinión

La Policía Nacional ha detectado en la provincia de Málaga un aumento de las denuncias por fraudes vinculados a reservas online de alojamientos turísticos. La Comisaría Provincial ha informado este jueves de que los ciberdelincuentes aprovechan la mayor demanda que ya empieza a notarse en el sector para enviar mensajes fraudulentos, principalmente por mensajería instantánea, con datos reales de reservas para ganarse la confianza de las víctimas y solicitarles información bancaría.

Los agentes del Grupo de Ciberdelincuencia de Málaga han detectado que los estafadores usan datos reales de reservas como teléfonos de contacto, números de confirmación, fechas y otros datos básicos de hospedaje para contactar con los usuarios y solicitar supuestos pagos pendientes o verificaciones urgentes. Aunque la mayoría de estos mensajes se envían por plataformas de mensajería instantánea, también hay casos de correos electrónicos o SMS que se hacen pasar por un establecimiento turístico o por la aplicación que gestiona las reservas de los clientes. "Los delincuentes solicitan el pago de la reserva, indican que existe un problema con el mismo o con la validación y solicitan introducir los datos de la tarjeta bancaria a través de un enlace", han explicado.

Ojo con los datos de la tarjeta

Los investigadores advierten de que estos enlaces redirigen a páginas falsas diseñadas para "robar información financiera" y recomienda extremar la precaución ante cualquier comunicación que soliciten los datos bancarios de forma urgente. Además, recuerdan que ninguna plataforma legítima solicita datos completos de tarjetas bancarias mediante enlaces enviados por estas vías. En caso de haber sido víctima de este tipo de fraude, se recomienda recopilar capturas de pantalla, mensajes y justificantes de los pagos realizados para presentar la denuncia lo antes posible.

Las recomendaciones de la Policía

-No facilitar datos de tarjetas bancarias a través de enlaces recibidos por mensaje o correo electrónico.

-Verificar cualquier incidencia accediendo directamente a la aplicación o página oficial de la plataforma de reservas.

-Desconfiar de mensajes con tono urgente o alarmista.

-Comprobar cuidadosamente la dirección web antes de introducir información personal o bancaria.

-Activar la verificación en dos pasos siempre que sea posible.

Noticias relacionadas

-Contactar con la entidad bancaria de inmediato si se han facilitado datos financieros.

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL
  1. A la calle en Málaga con una madre de 95 años, un hijo discapacitado mental y un hermano que cobra un euro de pensión
  2. Ni Zahara de los Atunes ni Bolonia: esta es la playa a dos horas de Málaga que tiene dunas gigantes y un enorme guardián de madera que vigila la costa
  3. Resultados de las elecciones de Andalucía del 17M, última hora: El PP perdería la mayoría absoluta al 42% escrutado
  4. El bar El Diamante volverá a abrir en Málaga con sus desayunos míticos: 'Será un punto de encuentro para los malagueños a precios económicos
  5. ¿Qué han votado tus vecinos en las elecciones autonómicas de Andalucía?
  6. El poblado y fortaleza medieval de Castillejos de Quintana, en Pizarra, se presenta al mundo
  7. La venta de vivienda cae en Málaga y el sector apunta a los altos precios y la subida del Euríbor: 'Se modera el apetito comprador
  8. El Gobierno autoriza la construcción en Málaga de 1.362 VPO de alquiler en los terrenos de Buenavista

La Policía Nacional detecta en Málaga un repunte de fraudes vinculados a las reservas de alojamientos turísticos

El asesino en serie ´Dinamita Montilla´ será juzgado el lunes por matar a un joven los Montes de Málaga

El asesino en serie ´Dinamita Montilla´ será juzgado el lunes por matar a un joven los Montes de Málaga

Unicaja avanza en la industrialización de su ingeniería de software con IA generativa y un ecosistema de partners

Unicaja avanza en la industrialización de su ingeniería de software con IA generativa y un ecosistema de partners

El hotel Áurea Palacio de la Tinta abre mañana en Málaga: así es este nuevo cinco estrellas que recupera el histórico edificio en Reding

El hotel Áurea Palacio de la Tinta abre mañana en Málaga: así es este nuevo cinco estrellas que recupera el histórico edificio en Reding

Los malagueños celebran la reapertura del bar El Diamante: "Nos gusta que no sea un brunch, sino pitufos de toda la vida"

Los malagueños celebran la reapertura del bar El Diamante: "Nos gusta que no sea un brunch, sino pitufos de toda la vida"

El pueblo costero de Málaga que se convierte este fin de semana en el paraíso de la cerveza con 35 grifos de marcas artesanas de todos los países: habrá conciertos, fiestas infantiles y comida

Los bomberos de Málaga denuncian ante Trabajo fallos graves en los sistemas de comunicación durante los incendios

De Abu Dabi a Málaga: el Colegio de Médicos acogerá el primer Congreso Internacional en Bioregeneración Gonadal y Fertilidad

De Abu Dabi a Málaga: el Colegio de Médicos acogerá el primer Congreso Internacional en Bioregeneración Gonadal y Fertilidad
Tracking Pixel Contents