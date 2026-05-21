La Policía Nacional detecta en Málaga un repunte de fraudes vinculados a las reservas de alojamientos turísticos

La Policía Nacional ha detectado en la provincia de Málaga un aumento de las denuncias por fraudes vinculados a reservas online de alojamientos turísticos. La Comisaría Provincial ha informado este jueves de que los ciberdelincuentes aprovechan la mayor demanda que ya empieza a notarse en el sector para enviar mensajes fraudulentos, principalmente por mensajería instantánea, con datos reales de reservas para ganarse la confianza de las víctimas y solicitarles información bancaría.

Los agentes del Grupo de Ciberdelincuencia de Málaga han detectado que los estafadores usan datos reales de reservas como teléfonos de contacto, números de confirmación, fechas y otros datos básicos de hospedaje para contactar con los usuarios y solicitar supuestos pagos pendientes o verificaciones urgentes. Aunque la mayoría de estos mensajes se envían por plataformas de mensajería instantánea, también hay casos de correos electrónicos o SMS que se hacen pasar por un establecimiento turístico o por la aplicación que gestiona las reservas de los clientes. "Los delincuentes solicitan el pago de la reserva, indican que existe un problema con el mismo o con la validación y solicitan introducir los datos de la tarjeta bancaria a través de un enlace", han explicado.

Ojo con los datos de la tarjeta

Los investigadores advierten de que estos enlaces redirigen a páginas falsas diseñadas para "robar información financiera" y recomienda extremar la precaución ante cualquier comunicación que soliciten los datos bancarios de forma urgente. Además, recuerdan que ninguna plataforma legítima solicita datos completos de tarjetas bancarias mediante enlaces enviados por estas vías. En caso de haber sido víctima de este tipo de fraude, se recomienda recopilar capturas de pantalla, mensajes y justificantes de los pagos realizados para presentar la denuncia lo antes posible.

Las recomendaciones de la Policía

-No facilitar datos de tarjetas bancarias a través de enlaces recibidos por mensaje o correo electrónico.

-Verificar cualquier incidencia accediendo directamente a la aplicación o página oficial de la plataforma de reservas.

-Desconfiar de mensajes con tono urgente o alarmista.

-Comprobar cuidadosamente la dirección web antes de introducir información personal o bancaria.

-Activar la verificación en dos pasos siempre que sea posible.

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-Contactar con la entidad bancaria de inmediato si se han facilitado datos financieros.