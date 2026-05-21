El PSOE logra apoyo unánime para aumentar los recursos contra el alcoholismo en Málaga

El grupo municipal socialista ha conseguido este jueves el respaldo unánime de todos los grupos políticos en la Comisión de Derechos Sociales del Ayuntamiento de Málaga para sacar adelante una moción de apoyo institucional y económico a la asociación ÁREA (Ayuda Recuperación Enfermos Alcohólicos), una entidad histórica en la lucha contra el alcoholismo y otras drogodependencias en la capital malagueña.

La iniciativa, defendida por la concejala del PSOE Rosa del Mar Rodríguez, reclama tanto al Ayuntamiento de Málaga como a la Junta de Andalucía un mayor compromiso presupuestario para garantizar la continuidad de los servicios que presta la organización, que desde su fundación en 1979 ha atendido a más de 20.000 personas entre pacientes y familiares.

Una red de apoyo esencial para miles de familias

Rodríguez ha puesto el foco en la dimensión humana y social de la labor que desarrolla ÁREA. “No hay ninguna persona que haya sido paciente o usuaria de AREA que cuando se le pregunte qué es AREA para él o ella, no diga estar vivo”, ha asegurado la edil socialista, quien recuerda que el alcoholismo constituye “una enfermedad crónica” con un fuerte impacto en el ámbito familiar, laboral y social.

Fachada del Ayuntamiento de Málaga / L.O.

Según ha expuesto la concejala en la Comisión de Derechos Sociales, en Málaga se estima que entre 30.000 y 50.000 personas padecen dependencia del alcohol, lo que representa entre un 3% y un 5% de la población. A pesar de ello, denunció la precariedad con la que trabaja la asociación: “La aportación que tienen ahora mismo desde las administraciones les da únicamente para 12 horas de trabajo semanal”.

Rodríguez también ha criticado la contradicción existente entre las derivaciones de pacientes que realizan organismos públicos y la escasa financiación que recibe la entidad. “No podemos derivar trabajo sin derivar además recursos”, ha afirmado en referencia al Servicio Andaluz de Salud y otras administraciones que remiten usuarios a la asociación sin reforzar económicamente su actividad.

Profesionales desbordados y listas de espera

Una trabajadora social de ÁREA ha alertado sobre la “situación crítica” que atraviesa el centro por la falta de medios humanos y materiales. La profesional ha explicado que el equipo, integrado por psicólogos, médicos, trabajadores sociales y personal administrativo, atiende derivaciones procedentes no solo del SAS, sino también de instituciones penitenciarias, servicios judiciales, menores y albergues sociales.

“La atención no es la apropiada ni la que nos gustaría”, lamenta la representante de la entidad, que reconoce que el servicio funciona ya con listas de espera y que el centro ha estado “hasta el punto de casi tener que cerrar”.

Actualmente, la asociación atiende a 109 personas en el primer nivel terapéutico, 53 en el segundo, 66 en el tercero y 113 familiares dentro de sus grupos de apoyo y acompañamiento. Su modelo de intervención combina atención médica, psicológica y social con terapias grupales, programas de prevención de recaídas y apoyo específico a familias y parejas.

Apoyo unánime para reforzar la financiación

La moción aprobada recoge tres acuerdos fundamentales: el reconocimiento público de la labor de ÁREA por parte del Ayuntamiento de Málaga, el incremento de la aportación económica municipal para garantizar la estabilidad de la entidad y la petición formal a la Consejería de Inclusión Social, Juventud, Familias e Igualdad de la Junta de Andalucía para aumentar las subvenciones destinadas a la asociación.

Además, se destaca el papel clave que desempeña ÁREA como red de apoyo complementaria a los servicios públicos sanitarios y sociales, especialmente en los distritos de Málaga, así como su colaboración con entidades como el Comedor de Santo Domingo o el Instituto Andaluz de la Mujer.