El PTA de Málaga acoge el programa TRAS100DE para el crecimiento de las pymes

El Parque Tecnológico de Andalucía (PTA) albergar la recta final del programa TRAS100DE. Tras la celebración de las sesiones iniciales en Sevilla TechPark, la tecnópolis malagueña toma el testigo para acoger las tres últimas jornadas de este programa.

Esta iniciativa, impulsada y creada por Fundación CRE100DO cuenta, en esta tercera edición en Andalucía, con «socios estratégicos» como Andalucía Trade e Innova IRV, y está apoyada por la Fundación Innovación Bankinter e ICEX. El programa, según informó este miércoles el parque tecnológico, tiene como objetivo fundamental hacer crecer a las pymes de la región y «guiarlas en su salto hacia el ansiado segmento del «middle market». En concreto, las instalaciones de Málaga TechPark serán la sede de las sesiones enfocadas en los retos más inminentes para las empresas actuales. El calendario arrancó con la cuarta sesión del programa, dedicada íntegramente a explorar las estrategias de crecimiento internacional.

Posteriormente, el 28 de mayo, los asistentes profundizarán en los ámbitos de la productividad y la digitalización durante la quinta sesión. Finalmente, el programa pondrá su broche de oro el 3 de junio con una sexta jornada centrada en la innovación, los ecosistemas y los activos intangibles.

A través de estos encuentros, los líderes empresariales tendrán la oportunidad de conocer de primera mano las claves que impulsan el crecimiento competitivo. En estas jornadas participarán un panel de ponentes y expertos de «primer nivel» que compartirán su visión y experiencia práctica. Entre los profesionales confirmados estarán Pablo Arjona, director Riesgo País MENA de Cesce, o Emilio Carreras, director general de Atarfil.

El evento contará con la participación de representantes de ICEX, Cofides y la propia Fundación CRE100DO, junto a destacados directivos del tejido empresarial como Ezequiel Navarro, CEO de Premium PSU; Víctor Luque, director general de Trops; Francisco Bernal, CEO de SP Group, el director general en Málaga TechPark, Felipe Romera; David Acosta, Fundador y CEO de INNN y Álvaro Alegría, Head of AI & Data Solutions Spain & America en Telefónica.

El programa TRAS100DE nace del convencimiento de que las Empresas de Tamaño Intermedio (ETI) tienen un potencial transformador clave para el tejido productivo de nuestro país.

Al estar dirigido a CEOs de empresas andaluzas que facturan entre 20 y 50 millones de euros anuales, el proyecto busca ofrecer «una comunidad de confianza donde prepararse para afrontar los desafíos del mercado de forma escalonada».

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Entre las firmas andaluzas participantes se encuentran referentes como Aganova, AM Honeys Group, Bettergy, Contagri, Cooperativa Olivarera SCA de Lucena, DHV Technology, Elecam, Eshipping Containers, Excel Trop, Family Biscuits, Grupo Barragán Espinar, Grupo Cuatrogasa, Grupo R. Queraltó, Inés Rosales, Inespasa Grupo UMI, LDA Audiotech, Meltio, Nutrofar, Panambi, Penalva Alimentación, Provelpack, Prima- ram, Simons Food y Vistalegre Solutions.