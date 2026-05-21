El pueblo costero de Málaga que se convierte este fin de semana en el paraíso de la cerveza con 35 grifos de marcas artesanas de todos los países: habrá conciertos, fiestas infantiles y comida

El municipio malagueño de Rincón de la Victoria se convertirá este fin de semana en el paraíso de la cerveza con la celebración del festival de cerveza artesana e internacional Birra & Art, que contará con 35 grifos de cerveza de todos los países, actuaciones musicales en directo, gastronomía y planes para hacer en familia.

Esta nueva edición del festival gastronómico y musical Birra & Art arrancará este viernes y se extenderá hasta el domingo con una amplia programación en la que los asistentes podrán disfrutar de conciertos, fiestas infantiles y una extensa propuesta de cervezas y gastronomía.

Más de 35 grifos de cerveza artesanal e internacional

De ese modo, durante estas tres jornadas festivas, vecinos y visitantes podrán probar una amplia variedad de cervezas procedentes de rincones tan dispares como Bélgica, Alemania, República Checa, Países Bajos y Estados Unidos.

Para ello, este festival que se instalará en la plaza de Al-Ándalus contará con más de 35 grifos de cerveza artesanal e internacional, además de unas 30 referencias en botella y en lata para que los asistentes puedan degustar todo tipo de especialidades, sabores y texturas, difíciles de encontrar en la mayoría de espacios especializados.

Gastronomía internacional y música en directo en Málaga

Además, este evento que tendrá entrada libre y gratuita contará con distintos puestos gastronómicos en los que se podrán degustar diversas propuestas internacionales.

Entre las especialidades que podrán degustar los visitantes destacan las salchichas alemanas, platos coreanos y marroquís, gastronomía turca y parrillada chilena.

Y en cuanto a la escena musical, Birra & Art ha preparado un completo programa de actuaciones que incluyen a grupos como Lemon Pie, Mita y Mita, DJ Mike, Flame y Filthy Hounds.

La programación de conciertos del festival de la cerveza

La programación comenzará este viernes con la actuación de Lemon Pie, que se llevará a cabo a las 22.00 horas, mientras que el sábado será el turno del grupo Mita y Mita a las 15.00 horas, DJ Mike a las 18.30 horas, y Flame a las 22.00 horas.

Finalmente, el domingo se celebrará a las 12.30 horas una gran fiesta infantil con animación y cantajuegos para que toda la familia pueda disfrutar de este gran evento que busca llenar de ocio, gastronomía y cerveza Rincón de la Victoria.

Horarios y ubicación de Birra & Art en Rincón de la Victoria

Tras eso, se llevará a cabo la última actuación de esta edición, la de la banda Filthy Hounds, que se podrá disfrutar a las 15.00 horas.

Asimismo, los asistentes podrán visitar durante las tres jornadas los puestos de comida y cerveza de este recinto. Para ello, deben acudir a la Plaza de Al-Ándalus el viernes de 19.00 a 00.00 horas, sábado de 12.00 a 00.00 horas y domingo de 12.00 a 18.00 horas.