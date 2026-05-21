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El pueblo costero de Málaga que se convierte este fin de semana en el paraíso de la cerveza con 35 grifos de marcas artesanas de todos los países: habrá conciertos, fiestas infantiles y comida

Los asistentes podrán degustar especialidades de Bélgica, Alemania, República Checa, Países Bajos y Estados Unidos

Festival de cerveza artesana e internacional Birra &amp; Art de Rincón de la Victoria

Festival de cerveza artesana e internacional Birra & Art de Rincón de la Victoria / Ayuntamiento de Rincón de la Victoria

Sarai Bausán García

Sarai Bausán García

El municipio malagueño de Rincón de la Victoria se convertirá este fin de semana en el paraíso de la cerveza con la celebración del festival de cerveza artesana e internacional Birra & Art, que contará con 35 grifos de cerveza de todos los países, actuaciones musicales en directo, gastronomía y planes para hacer en familia.

Esta nueva edición del festival gastronómico y musical Birra & Art arrancará este viernes y se extenderá hasta el domingo con una amplia programación en la que los asistentes podrán disfrutar de conciertos, fiestas infantiles y una extensa propuesta de cervezas y gastronomía.

Más de 35 grifos de cerveza artesanal e internacional

De ese modo, durante estas tres jornadas festivas, vecinos y visitantes podrán probar una amplia variedad de cervezas procedentes de rincones tan dispares como Bélgica, Alemania, República Checa, Países Bajos y Estados Unidos.

Para ello, este festival que se instalará en la plaza de Al-Ándalus contará con más de 35 grifos de cerveza artesanal e internacional, además de unas 30 referencias en botella y en lata para que los asistentes puedan degustar todo tipo de especialidades, sabores y texturas, difíciles de encontrar en la mayoría de espacios especializados.

Gastronomía internacional y música en directo en Málaga

Además, este evento que tendrá entrada libre y gratuita contará con distintos puestos gastronómicos en los que se podrán degustar diversas propuestas internacionales.

Entre las especialidades que podrán degustar los visitantes destacan las salchichas alemanas, platos coreanos y marroquís, gastronomía turca y parrillada chilena.

Y en cuanto a la escena musical, Birra & Art ha preparado un completo programa de actuaciones que incluyen a grupos como Lemon Pie, Mita y Mita, DJ Mike, Flame y Filthy Hounds.

La programación de conciertos del festival de la cerveza

La programación comenzará este viernes con la actuación de Lemon Pie, que se llevará a cabo a las 22.00 horas, mientras que el sábado será el turno del grupo Mita y Mita a las 15.00 horas, DJ Mike a las 18.30 horas, y Flame a las 22.00 horas.

Finalmente, el domingo se celebrará a las 12.30 horas una gran fiesta infantil con animación y cantajuegos para que toda la familia pueda disfrutar de este gran evento que busca llenar de ocio, gastronomía y cerveza Rincón de la Victoria.

Horarios y ubicación de Birra & Art en Rincón de la Victoria

Tras eso, se llevará a cabo la última actuación de esta edición, la de la banda Filthy Hounds, que se podrá disfrutar a las 15.00 horas.

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Asimismo, los asistentes podrán visitar durante las tres jornadas los puestos de comida y cerveza de este recinto. Para ello, deben acudir a la Plaza de Al-Ándalus el viernes de 19.00 a 00.00 horas, sábado de 12.00 a 00.00 horas y domingo de 12.00 a 18.00 horas.

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