El pueblo malagueño situado en el corazón del Valle del Guadalhorce que celebra cada domingo su mercadillo 'vintage' con muebles, cerámica y piezas únicas de coleccionismo

En pleno Valle del Guadalhorce, existe un mercadillo de segunda mano y antigüedades que se ha convertido en uno de los favoritos de los coleccionistas y los buscadores de piezas únicas por apenas unos euros por la amplia variedad de opciones que cuenta entre sus puestos. Se trata del Rastro La Trocha de Coín, una cita que se celebra cada domingo en la localidad malagueña.

Ubicado en el aparcamiento del Centro Comercial La Trocha, este mercadillo cuenta con una amplia variedad de puestos con toda clase de objetos antiguos y de segunda mano.

Entre sus puestos, se pueden encontrar diversidad de artículos de todas las épocas, gustos y estilos, con principal protagonismo de los muebles, discos, ropa 'vintage', juguetes y libros.

Qué se puede encontrar en el Rastro La Trocha

Además, en este enclave los asistentes también pueden adquirir complementos, calzado, decoración, cerámica, cuadros y una amplia variedad de obras disponibles por apenas unos euros.

En este lugar, además, es común el regateo, por lo que es posible conseguir los mejores precios por estas piezas singulares.

Un plan de domingo en Coín

Así, cada domingo, el aparcamiento del centro comercial se llena de malagueños y visitantes en busca de esas joyas ocultas que completen su colección, llenen su casa de vida o les retrotraigan a su niñez.

Además, el buen ambiente que suele encontrarse en este mítico mercadillo malagueño ha hecho que cada vez sean más los ciudadanos que aprovechan la jornada del domingo para pasear con tranquilidad entre sus puestos y disfrutan del aire libre mientras contemplan toda clase de antigüedades.

Una actividad que se celebra cada domingo de 9.00 a 14.00 horas en este parking situado en el kilómetro 1 de la carretera Coín-Cártama.