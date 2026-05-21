Premio
La suerte llega al Camino San Rafael: la ONCE reparte 385.000 euros en esta zona de Málaga
La encargada de hacerlo fue Aurelia Moreno, vendedora de la ONCE desde 2012 y vecina de la calle Alozaina, lugar donde se ha repartido el premio
La zona malagueña de Camino San Rafael está de suerte. El sorteo de la ONCE de este pasado miércoles ha dejado buena parte de su fortuna en la capital, concretamente en la calle Alozaina, con un total de once cupones premiados con 35.000 euros cada uno, sumando un total de 385.000 euros
La encargada de hacerlo fue Aurelia Moreno, vendedora de la ONCE desde 2012 y vecina de Camino San Rafael. "Qué contenta estoy, es una alegría enorme para mi barrio", ha explicado mientras aún trabaja, impaciente por contar a sus clientes y amigos las buenas noticias.
"Estoy que no quepo en mí, tenía ganas de ayudar a toda esta gente. Está muy bien tocado", ha asegurado y ha añadido que "es un orgullo para mí, poder repartir premios a los míos, es mi barrio y estoy feliz de que pasen cosas buenas. Y más si además son mis clientes. Ahora espero que cojamos carrerilla y sean más".
Campaña de juego responsable
El sorteo del miércoles, 20 de mayo, estaba dedicado a la campaña de juego responsable que impulsa la ONCE, y ha dejado el resto de sus premios en Baleares y la Comunidad Valenciana, ha señalado la ONCE en un comunicado.
Los cupones de la ONCE son "parte de los productos de lotería social, segura, responsable y solidaria de la Organización que, desde su diseño hasta su comercialización, implementa controles para neutralizar consumos descontrolados, prohíbe expresamente la venta a menores de edad o el consumo a crédito, entre otras medidas".
La Organización mantiene una responsabilidad con la ciudadanía "promoviendo una política de juego responsable con los más exigentes sistemas de evaluación y seguimiento definidos por la Asociación Mundial de Loterías y la Asociación Europea de Loterías".
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