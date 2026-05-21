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Vivienda

El Tribunal Supremo da la razón a Andalucía al anular el registro único de alquileres de corta duración

La Junta recurrió esta norma en mayo de 2025 alegando invasión de competencias y “falta de diálogo institucional”. El Ministerio de Vivienda, por su parte, pone en valor que esta ha sido una "buena medida" y queha permitido identificar más de 111.000 contratos de alquiler ilegales

TSJA Granada. Fachada.

TSJA Granada. Fachada. / EUROPA PRESS

La Opinión

El Tribunal Supremo ha dado la razón a Andalucía al anular el registro único de alquileres de corta duración por invadir las competencias autonómicas.

El alto tribunal ha anulado esta medida, regulada en el Real Decreto 1312/2024 de 23 de diciembre, porque considera que "se superpone a los registros autonómicos existentes con respecto a la inscripción de inmuebles destinados a arrendamientos turísticos".

El Gobierno pide " que sigan el ejemplo de los registradores de la propiedad"

Fuentes del Ministerio de Vivienda declaran que, de esta forma, el Supremo ha dejado en manos de las comunidades autónomas los registros de los alojamientos turísticos y de temporada y que, por tanto, les corresponde a ellas "velar por el cumplimiento de la norma", sin que se repita lo que "ha estado pasando" en comunidades como Andalucía y que "baste una declaración responsable para inscribir un piso turístico y que luego nadie compruebe si se cumple la norma".

Ante esto, ha pedido a las comunidades autónomas que sigan el ejemplo de los registradores de la propiedad y agilicen las comprobaciones sobre los alquileres de temporada después de la sentencia

La Junta recurrió esta norma en 2025

El consejero de Turismo y Andalucía Exterior en funciones, Arturo Bernal, ha recordado que Andalucía recurrió esta norma en mayo de 2025 alegando invasión de competencias y “falta de diálogo institucional”. “Hoy el Supremo nos da la razón”, ha subrayado.

El propio tribunal aclara que el Reglamento europeo no exigía un registro de ámbito nacional ni alteraba el reparto interno de competencias. “La duplicidad fue una decisión política, no una imposición de Bruselas”, ha remarcado Bernal.

“Impuso un registro único obligatorio desde el 1 de julio de 2025 sin la cobertura competencial necesaria, ignorando las advertencias de inseguridad jurídica que las comunidades llevábamos meses trasladando”, ha detallado Bernal sobre el Gobierno.

Desde el Ministerio aseguran que este reglamento atiende a la normativa de la Unión Europea que pone en marcha el Reglamento (UE) 2024/1028 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 11 de abril de 2024, que establece la obligación de los Estados miembros de crear un sistema de información en materia de alquileres de corta duración a través de un sistema de registro y de obtención de un número de identificación para el alquiler de corta duración de una vivienda.

Bruselas ya había avisado

Asimismo, ha resaltado que Bruselas ya había avisado porque el procedimiento TRIS prohibió la doble inscripción y fijó el 20 de mayo como fecha límite para acabar con la duplicidad.

Sin embargo, ha señalado que “el Gobierno acumulaba avisos por todos los flancos” y que, “ aun así, no rectificó”. “Este nuevo varapalo judicial se suma a una política de vivienda fracasada: de precios disparados, oferta asfixiada e intervencionismo que no ha resuelto nada y que solo ha generado inseguridad”, ha criticado.

Según Bernal, esta decisión, igualmente, confirma “el nulo peso que el turismo tiene en el Consejo de Ministros”, pese a ser una de las principales locomotoras económicas de España y, muy especialmente, de Andalucía.

“Así no se gobierna: así se improvisa”, ha lamentado, al tiempo que ha preguntado “¿quién va a devolver los costes que ha provocado esta chapuza?”. “Los gastos de adaptación de administraciones, plataformas y propietarios; la inseguridad jurídica creada; el tiempo y los recursos perdidos por una norma que el Supremo acaba de anular”, se ha cuestionado.

Frente a ello, Bernal ha asegurado que “Andalucía seguirá defendiendo sus competencias y exigiendo cooperación, no imposición”, a la vez que ha concluido que “el turismo merece certidumbre, no ocurrencias que acaban anuladas por el Supremo”.

El Ministerio de Vivienda lo consideraba una "buena medida"

El Ministerio de Vivienda pone en valor que esta ha sido una "buena medida" y que, desde su aplicación el 1 de julio de 2025, ha permitido identificar más de 111.000 contratos de alquiler ilegales, la mayoría turísticos.

En este punto, ha puesto de relieve que ha sido gracias a la determinación del Ministerio y a la colaboración con las plataformas 'on line', que estos alojamientos ya no se estén comercializando.

En total, se han registrado más de 340.000 viviendas desde su puesta en marcha, de los que 258.000 son pisos turísticos y 83.000 son alquileres de temporada.

Asimismo, recuerda que la proliferación "descontrolada de pisos turísticos colisiona de forma directa con el derecho a la vivienda", sobre todo si estos alojamientos son ilegales.

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Es por ello que está "explotando al máximo" las competencias para eliminar este tipo de alojamientos, aunque es necesario que las comunidades autónomas y los ayuntamientos inspeccionen las viviendas, las clausuren si es necesario y tomen medidas para que vuelvan al mercado residencial.

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