Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Secciones

Es noticia
Reabre el Palacio de la TintaLa vivienda en MálagaLas carreras de la UMAAgresión a médicos en Ciudad JardínReiteran la legalidad del restaurante en PedregalejoFraude en alojamientos turísticosReapertura bar El DiamanteIncendio en hotel de Torremolinos
instagramlinkedin

Vivienda

Golpe al alquiler turístico ilegal en Málaga: 5.400 viviendas dadas de baja por la Junta

El Gobierno andaluz ha llegado a un acuerdo con plataformas como Airbnb y Booking para consolidar la oferta reglada y fortalecer la cooperación público-privada

Un bloque de viviendas turísticas en el centro histórico.

Un bloque de viviendas turísticas en el centro histórico. / l.o.

La Opinión

Málaga

La Junta de Andalucía ha intensificado desde enero de 2024 la depuración del Registro de Turismo de Andalucía, con la cancelación de más de 15.000 viviendas de uso turístico. La medida forma parte de una línea de actuación orientada a reforzar el control del sector, ordenar su crecimiento y mejorar los mecanismos de inspección y registro mediante una estrategia coordinada entre administraciones.

Según los datos de la Consejería de Turismo y Andalucía Exterior, durante 2024 se dieron de baja 5.808 viviendas turísticas en el conjunto de Andalucía, mientras que en 2025 la cifra ascendió a 6.860. En el caso de Málaga, uno de los territorios con mayor presión en este ámbito, el nuevo marco normativo vigente desde 2024 ha permitido cancelar 5.400 inscripciones.

Viviendas turísticas en la zona de calle Gaona en Málaga

Viviendas turísticas legales en la zona de calle Gaona en Málaga. / La Opinión

Refuerzo del papel municipal en las viviendas turísticas

El soporte jurídico de estas actuaciones se encuentra, por un lado, en el Decreto 31/2024, que aclara la capacidad de los ayuntamientos para fijar límites proporcionados a las viviendas turísticas por edificio, zona o periodo, conforme a la jurisprudencia del Tribunal de Justicia de la Unión Europea. A esta regulación se suma el Decreto ley 1/2025, de medidas urgentes en materia de vivienda, impulsado junto a la Consejería de Fomento, Articulación del Territorio y Vivienda, que refuerza el papel municipal para adaptar esta actividad al modelo urbano previsto en el planeamiento y proteger el equilibrio del entorno urbano.

La Junta ha puesto en marcha un nuevo sistema que impide la inscripción automática de viviendas en municipios con limitaciones urbanísticas, como son, Sevilla, Málaga, Cádiz y El Puerto de Santa María, y ha acordado con las principales plataformas de alquiler temporal, Airbnb, Booking y otras, para consolidar la oferta reglada y fortalecer la cooperación público-privada.

Se ha reforzado el canal de notificaciones ágiles y se han acordado puntos de contacto oficiales en las plataformas para recalcar la negativa a la oferta no reglada. Por último, ha puesto en marcha el grupo Titán de la Policía Nacional Adscrita, un equipo especializado que recorre el territorio haciendo "control, inspección e inteligencia turística, de modo coordinado con la inspección autonómica".

Noticias relacionadas y más

Tribunal Supremo anula el registro único

En otro orden de cosas, este jueves se ha conocido que el Tribunal Supremo ha anulado el registro único de arrendamientos de corta duración, regulado en el Real Decreto 1312/2024 de 23 de diciembre, al considerar que el Estado carece de título competencial para establecer una regulación exhaustiva de un registro nacional que "se superpone a los registros autonómicos existentes con respecto a la inscripción de inmuebles destinados a arrendamientos turísticos". Así lo ha resuelto el órgano judicial al estimar parcialmente el recurso interpuesto por la Generalitat Valenciana, anulando únicamente aquellos preceptos por los que se crea este registro. Andalucía también lo recurrió hace ahora un año, alegando "una invasión de competencias autonómicas y una falta de diálogo institucional".

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL
  1. A la calle en Málaga con una madre de 95 años, un hijo discapacitado mental y un hermano que cobra un euro de pensión
  2. Ni Zahara de los Atunes ni Bolonia: esta es la playa a dos horas de Málaga que tiene dunas gigantes y un enorme guardián de madera que vigila la costa
  3. Resultados de las elecciones de Andalucía del 17M, última hora: El PP perdería la mayoría absoluta al 42% escrutado
  4. El bar El Diamante volverá a abrir en Málaga con sus desayunos míticos: 'Será un punto de encuentro para los malagueños a precios económicos
  5. ¿Qué han votado tus vecinos en las elecciones autonómicas de Andalucía?
  6. El poblado y fortaleza medieval de Castillejos de Quintana, en Pizarra, se presenta al mundo
  7. La venta de vivienda cae en Málaga y el sector apunta a los altos precios y la subida del Euríbor: 'Se modera el apetito comprador
  8. El Gobierno autoriza la construcción en Málaga de 1.362 VPO de alquiler en los terrenos de Buenavista

Golpe al alquiler turístico ilegal en Málaga: 5.400 viviendas dadas de baja por la Junta

Golpe al alquiler turístico ilegal en Málaga: 5.400 viviendas dadas de baja por la Junta

El grado de 'Inteligencia y Analítica de Mercados' se suma al catálogo educativo de la UMA para el próximo curso

El grado de 'Inteligencia y Analítica de Mercados' se suma al catálogo educativo de la UMA para el próximo curso

Las carreras de la UMA con notas de corte más bajas y sueldos de hasta 65.000 euros

Las carreras de la UMA con notas de corte más bajas y sueldos de hasta 65.000 euros

El Tribunal Supremo da la razón a Andalucía al anular el registro único de alquileres de corta duración

El Tribunal Supremo da la razón a Andalucía al anular el registro único de alquileres de corta duración

Los empresarios andaluces piden desde Málaga un gobierno "sólido y operativo" a "la mayor celeridad posible": "Que no dejemos pasar el verano"

Los empresarios andaluces piden desde Málaga un gobierno "sólido y operativo" a "la mayor celeridad posible": "Que no dejemos pasar el verano"

La Policía Local de Málaga devuelve a su nido dos polluelos de búho encontrados por vecinos de El Limonar en la calle

La Policía Local de Málaga devuelve a su nido dos polluelos de búho encontrados por vecinos de El Limonar en la calle

El miércoles 27 se presenta un libro colectivo, en la Económica, sobre el movimiento estudiantil antifranquista en la Universidad de Málaga

El miércoles 27 se presenta un libro colectivo, en la Económica, sobre el movimiento estudiantil antifranquista en la Universidad de Málaga

Cristóbal Ortega critica a Josele Aguilar por defender la presunción de inocencia de Zapatero en el caso Plus Ultra

Cristóbal Ortega critica a Josele Aguilar por defender la presunción de inocencia de Zapatero en el caso Plus Ultra
Tracking Pixel Contents