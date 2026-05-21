Golpe al alquiler turístico ilegal en Málaga: 5.400 viviendas dadas de baja por la Junta

La Junta de Andalucía ha intensificado desde enero de 2024 la depuración del Registro de Turismo de Andalucía, con la cancelación de más de 15.000 viviendas de uso turístico. La medida forma parte de una línea de actuación orientada a reforzar el control del sector, ordenar su crecimiento y mejorar los mecanismos de inspección y registro mediante una estrategia coordinada entre administraciones.

Según los datos de la Consejería de Turismo y Andalucía Exterior, durante 2024 se dieron de baja 5.808 viviendas turísticas en el conjunto de Andalucía, mientras que en 2025 la cifra ascendió a 6.860. En el caso de Málaga, uno de los territorios con mayor presión en este ámbito, el nuevo marco normativo vigente desde 2024 ha permitido cancelar 5.400 inscripciones.

Viviendas turísticas legales en la zona de calle Gaona en Málaga. / La Opinión

Refuerzo del papel municipal en las viviendas turísticas

El soporte jurídico de estas actuaciones se encuentra, por un lado, en el Decreto 31/2024, que aclara la capacidad de los ayuntamientos para fijar límites proporcionados a las viviendas turísticas por edificio, zona o periodo, conforme a la jurisprudencia del Tribunal de Justicia de la Unión Europea. A esta regulación se suma el Decreto ley 1/2025, de medidas urgentes en materia de vivienda, impulsado junto a la Consejería de Fomento, Articulación del Territorio y Vivienda, que refuerza el papel municipal para adaptar esta actividad al modelo urbano previsto en el planeamiento y proteger el equilibrio del entorno urbano.

La Junta ha puesto en marcha un nuevo sistema que impide la inscripción automática de viviendas en municipios con limitaciones urbanísticas, como son, Sevilla, Málaga, Cádiz y El Puerto de Santa María, y ha acordado con las principales plataformas de alquiler temporal, Airbnb, Booking y otras, para consolidar la oferta reglada y fortalecer la cooperación público-privada.

Se ha reforzado el canal de notificaciones ágiles y se han acordado puntos de contacto oficiales en las plataformas para recalcar la negativa a la oferta no reglada. Por último, ha puesto en marcha el grupo Titán de la Policía Nacional Adscrita, un equipo especializado que recorre el territorio haciendo "control, inspección e inteligencia turística, de modo coordinado con la inspección autonómica".

Tribunal Supremo anula el registro único

En otro orden de cosas, este jueves se ha conocido que el Tribunal Supremo ha anulado el registro único de arrendamientos de corta duración, regulado en el Real Decreto 1312/2024 de 23 de diciembre, al considerar que el Estado carece de título competencial para establecer una regulación exhaustiva de un registro nacional que "se superpone a los registros autonómicos existentes con respecto a la inscripción de inmuebles destinados a arrendamientos turísticos". Así lo ha resuelto el órgano judicial al estimar parcialmente el recurso interpuesto por la Generalitat Valenciana, anulando únicamente aquellos preceptos por los que se crea este registro. Andalucía también lo recurrió hace ahora un año, alegando "una invasión de competencias autonómicas y una falta de diálogo institucional".