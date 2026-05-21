Robo
Dos vecinos de Cártama, detenidos por el robo en el campo de fútbol de la localidad
Los individuos forzaron los accesos para entrar a los vestuarios y a un almacén del que sustrajeron material deportivo
Dos individuos han sido detenidos como supuestos autores del robo en las instalaciones del campo de fútbol Joaquín Martín Díaz de la localidad malagueña de Cártama. Los hechos se cometieron en la madrugada del pasado 12 de mayo y se tratan de dos vecinos de la localidad.
Sustrajeron material deportivo
Los autores accedieron a la instalación forzando uno de los accesos, accediendo posteriormente a los vestuarios y a un almacén donde se guardaba diverso material deportivo, comida y bebidas que iban a ser usadas en la celebración de final de la temporada.
Tres días después del hecho, efectivos pertenecientes al Puesto Principal de Cártama (Málaga) lograron identificar y detener a los supuestos autores por la comisión de un delito de robo con fuerza, han precisado.
Tras el registro llevado a cabo en el domicilio de los detenidos, los agentes hallaron gran parte del material que había sido sustraído, además de distintas herramientas que supuestamente habrían utilizadas para forzar el acceso a la instalación deportiva.
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