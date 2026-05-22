Solo el 14% de los jóvenes andaluces entre 16 y 29 años está independizado: uno de los peores datos de la historia

La relación de los jóvenes con la vivienda y la emancipación no remonta. De hecho, toca fondo y alcanza su peor dato: solo el 14,5% de los jóvenes ha logrado independizarse en 2025. Según el Observatorio de Emancipación de 2025, elaborado por el Consejo de la Juventud de España (CJE), el 85,5% de los jóvenes de entre 16 y 29 años en España no se ha independizado.

En Andalucía, algo menos del 14% de los jóvenes de esa franja de edad está independizado, lo que sitúa a la comunidad entre las autonomías con peores datos del país: es la séptima con el porcentaje más bajo.

La situación mejora entre los mayores de 34 años, con alrededor del 60% independizado, aunque el dato sigue siendo insuficiente, ya que representa el porcentaje más bajo de España. El informe no contempla datos provinciales, pero, según el Instituto Nacional de Estadística (INE), en Málaga hay un total de 274.547 jóvenes de entre 16 y 29 años.

Málaga volverá a salir a la calle este 27 de junio para denunciar la crisis de la vivienda. / Gregorio Marrero

El principal obstáculo para los jóvenes en el acceso a la vivienda es su precio. Un alquiler mensual alcanza los 1.176 euros al mes, una cifra que equivale al 98,7% del salario medio de una persona joven. En otras palabras, los jóvenes tendrían que destinar casi todo su sueldo a pagar un alquiler si quisieran vivir solos.

Y cuando logran hacerlo, ya es a edades más cercanas a la treintena que a los 20 años. La edad estimada para poder independizarse alcanza ya los 30,2 años, superando el umbral estadístico de la juventud.

Relación entre salario y precio de la vivienda

El salario neto de una persona joven asalariada de entre 16 y 34 años en Andalucía sigue siendo uno de los más bajos del país: unos 15.000 euros al año.

En este sentido, el informe expone que, aunque el mercado laboral juvenil mostró signos de mejora, estos avances no fueron suficientes para compensar el encarecimiento de la vivienda. El salario mediano de la juventud asalariada creció un 1,7% interanual y el paro juvenil cayó hasta el 17,2%, su nivel más bajo desde antes de la Gran Recesión.

En paralelo, el precio medio de la vivienda libre alcanzó los 223.000 euros, un 13,1% más que el año anterior. Solo para afrontar la entrada de una vivienda, estimada en unos 66.900 euros, una persona joven tendría que ahorrar íntegramente su salario durante casi cinco años.

La capacidad familiar, cada vez más determinante

El Consejo de la Juventud de España asegura que esta situación desplaza «cada vez más» el acceso a la vivienda desde el esfuerzo individual hacia la capacidad económica familiar, «consolidando profundas desigualdades de origen entre quienes pueden emanciparse y quienes no».

En este contexto, el estudio señala que el alquiler es la opción mayoritaria entre quienes logran emanciparse. El 55% de los jóvenes emancipados vive de alquiler y aumenta el número de quienes comparten piso, que representan el 33% del total, mientras que el 19,7% consigue vivir solo.

El informe también advierte de la precariedad laboral y social entre la juventud. Así, revela que el 33% de los jóvenes ocupados trabaja a tiempo parcial, una situación que afecta especialmente a las mujeres. Además, el 29,3% de la población joven se encuentra en riesgo de pobreza o exclusión social en 2025.

El nivel educativo ya no garantiza la emancipación

Manifestantes denunciando la crisis de la vivienda en Málaga. / La Opinión

Además, el Observatorio apunta que el nivel educativo y el empleo ya no garantizan la emancipación ni la estabilidad. Aunque el 31,4% de las personas jóvenes cuenta con estudios superiores, la tasa de emancipación entre quienes han cursado educación universitaria alcanza el 20,4%.

A ello se suma un elevado nivel de sobrecualificación, que afecta al 39% de la juventud ocupada, así como el hecho de que un 15,1% compatibiliza estudios y trabajo.

El Consejo advierte de que «la vivienda ha dejado de funcionar como un elemento de estabilidad y autonomía para convertirse en uno de los principales factores de empobrecimiento juvenil». Del mismo modo, avisa de que «tener empleo ya no garantiza poder desarrollar un proyecto de vida independiente ni mantener unas condiciones materiales dignas, porque la vivienda está engullendo toda posibilidad de prosperar y quebrando la relación clásica entre trabajo y proyecto de vida».

Una prioridad política

Del mismo modo, señala que la situación actual requiere una intervención pública «sostenida y estructural» que sitúe el acceso a la vivienda como una «prioridad política». La entidad reclama medidas capaces de ampliar el parque público de vivienda, regular de forma efectiva el mercado del alquiler y garantizar que las políticas públicas de vivienda respondan a las «necesidades reales» de la juventud.

«El acceso a la vivienda se ha convertido en el principal eje de desigualdad entre las personas jóvenes. Hoy, incluso quienes trabajan o logran emanciparse continúan expuestos a situaciones de pobreza y sobreendeudamiento. Ya ni siquiera estamos hablando de que la vivienda dificulte la emancipación, sino de que el problema está siendo tan grave que está empobreciendo a toda una generación», asegura la presidenta del Consejo de la Juventud de España, Andrea González.

En Málaga, se ha vuelto a convocar una manifestación el próximo 27 de junio, en la que se saldrá de nuevo a la calle para denunciar la crisis de la vivienda.