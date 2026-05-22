Más de 6.000 opositores malagueños optan este sábado a 18.000 plazas del Estado

Málaga acogerá este sábado, 23 de mayo, a 6.266 opositores que concurren a las pruebas selectivas de la Administración General del Estado para los cuerpos de Gestión, General Auxiliar, Administrativo y Técnico Auxiliar de Informática, correspondientes a la Oferta de Empleo Público de 2025 y a las acumuladas de 2023 y 2024.

Los exámenes comenzarán a partir de las 10.00 horas y se celebrarán en distintas facultades y centros de la Universidad de Málaga, principalmente en la ampliación del Campus de Teatinos. En el conjunto de España, la convocatoria suma 17.986 plazas y se desarrollará de forma simultánea en 26 capitales.

Pruebas en varias sedes del Campus de Teatinos

Los aspirantes a los cuerpos de Gestión y de Sistemas e Informática de la Administración General del Estado, tanto en promoción interna como en ingreso libre, realizarán sus ejercicios en la Escuela de Ingenierías Industriales, situada en la ampliación del Campus de Teatinos. En este caso, están previstos dos ejercicios, uno a las 10.00 horas y otro a las 14.00 horas.

Por su parte, los 1.963 opositores al Cuerpo General Auxiliar están citados en las facultades de Derecho, Ciencias de la Comunicación y Turismo.

Los aspirantes al Cuerpo General Administrativo y a Técnicos Auxiliares de Informática, un total de 3.579, se examinarán en la Escuela de Ingenierías Industriales y en las facultades de Estudios Sociales y del Trabajo y Psicología y Logopedia. Además, los 724 opositores de los cuerpos de Gestión realizarán las pruebas en la Escuela de Ingenierías Industriales.

Un operativo de unas 360 personas

La organización de estas oposiciones en Málaga corre a cargo de las dos Unidades de Coordinación Local, formadas por empleados públicos de la Subdelegación del Gobierno, que estarán ubicadas en la Escuela de Ingenierías Industriales.

En el dispositivo participarán también empleados públicos de otros organismos de la Administración General del Estado en la provincia. En total, entre miembros de las unidades de coordinación, colaboradores, vigilantes y personal de las facultades, trabajarán este fin de semana unas 360 personas.

El subdelegado del Gobierno en Málaga, Javier Salas, ha destacado que el refuerzo de los servicios públicos es “una de las principales prioridades” del Ejecutivo. En este sentido, ha recordado que desde 2022 se han convocado en España cuatro ofertas públicas de empleo, con un total de 83.699 plazas.

Más de 32.000 aspirantes en Andalucía

En el conjunto de Andalucía, un total de 32.297 opositores se examinarán este sábado en cinco provincias para optar a una de las 17.986 plazas ofertadas en todo el país.

Los aspirantes andaluces representan algo más del 21% de los 152.149 opositores convocados en España. Las pruebas se celebrarán en Cádiz, Córdoba, Granada, Málaga y Sevilla, dentro de una convocatoria que incluye plazas de ingreso libre y de promoción interna para los cuerpos de Gestión de la Administración Civil, Gestión de Sistemas e Informática, General Administrativo, Técnicos Auxiliares de Informática y General Auxiliar.

Por provincias, Sevilla concentrará el mayor número de aspirantes, con 10.602, lo que la convierte en la segunda sede con más afluencia de España, solo por detrás de Madrid, con 44.464 opositores. Le siguen Granada, con 7.958; Málaga, con más de 6.200; Cádiz, con 4.132; y Córdoba, con 3.338.

Según los datos de la Delegación del Gobierno en Andalucía, el 65,3% de los aspirantes admitidos son mujeres. Por edades, el grupo más numeroso se sitúa entre los 36 y los 45 años, con un 30% del total, seguido de las franjas de 26 a 35 años y de 46 a 55 años.

La Comisión Permanente de Selección del Instituto Nacional de Administración Pública será la encargada de la realización de las pruebas, para las que se han habilitado más de 98 facultades en toda España gracias a acuerdos con 32 universidades e institutos de Educación Secundaria. El operativo incluye además un refuerzo de seguridad para controlar la identidad de los aspirantes, detectar dispositivos no autorizados y garantizar la igualdad de condiciones durante los exámenes.