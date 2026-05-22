La Aemet avisa de temperaturas por encima de lo normal en Málaga: los termómetros rozarán los 30 grados

Después de un mes de mayo marcado hasta ahora por temperaturas inferiores a lo habitual, Málaga afronta un cambio radical de tiempo con la llegada de un episodio de calor muy intenso y prolongado, aunque sin alcanzar niveles de ola de calor.

La Agencia Estatal de Meteorología (Aemet) informa de un episodio de temperaturas muy altas para la época del año en la mayor parte del país. De hecho, algunos días podrían incluso situarse entre los más cálidos registrados para estas fechas, en un contexto de ascenso térmico generalizado.

Málaga capital rozará los 30 grados

En Málaga capital y en buena parte de la Costa del Sol, los termómetros subirán durante los próximos días hasta rondar los 29 grados, dejando un ambiente más propio del verano que de finales de mayo.

Por municipios, la capital vivirá una semana calurosa, aunque no será la localidad malagueña donde más se notará el ascenso de las temperaturas.

Coín volverá a ser el horno del Guadalhorce

Donde sí se notará de manera especial el calor será en el interior de la provincia. En zonas del Valle del Guadalhorce, Coín volverá a ejercer de “horno” de Málaga, con máximas que alcanzarán los 30 grados y que irán subiendo conforme avance la semana.

El calor también llegará a Antequera, donde las temperaturas pasarán de los 25 grados de principios de semana a valores cercanos a los 30ºC en los días centrales del episodio cálido.

En Ronda, los termómetros también escalarán hasta situarse en torno a los 28 grados, en una semana marcada por el ascenso térmico en el interior y la Serranía.

Noches cálidas en la costa y el interior

El episodio no solo se dejará notar durante el día: Aemet prevé noches tropicales, tanto en la costa como en el interior y la Serranía, con mínimas que se moverán entre los 16 y los 19 grados.

Otro de los aspectos destacados será la "duración" del episodio y, aunque con cierta incertidumbre en los pronósticos, los escenarios actuales apuntan a que esta situación de calor anómalo podría mantenerse, al menos, "hasta mediados de la próxima semana".

Pese a la intensidad y persistencia del episodio, Aemet ha explicado que "no puede hablarse de una ola de calor en sentido estricto, ya que para ello sería necesario alcanzar temperaturas todavía más elevadas". Aun así, ha incidido en que tanto las temperaturas diurnas como las nocturnas serán "propias de pleno verano" en buena parte del país.