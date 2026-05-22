Atlas Solar: la nueva herramienta en Málaga para saber si te sale rentable instalar placas solares en tu edificio

El Ayuntamiento de Málaga ha presentado el nuevo ‘Atlas Solar’, una plataforma digital integrada en la Oficina Municipal de Información Fotovoltaica (OMIF) que permitirá a la ciudadanía conocer el potencial fotovoltaico de sus edificios y calcular el ahorro energético y económico si instalan paneles solares o si participan en comunidades energéticas.

La herramienta, impulsada por el Área de Innovación, Digitalización y Captación de Inversiones, está disponible de forma gratuita y accesible para cualquier usuario a través de un mapa interactivo. Mediante la introducción de una dirección o la navegación directa sobre el plano de la ciudad, los ciudadanos pueden obtener un análisis inmediato de la cubierta de su inmueble y descubrir las posibilidades de aprovechamiento de la energía solar.

Mapa interactivo en la web del Ayuntamiento de Málaga / Ayuntamiento de Málaga

La concejala delegada de Innovación, Digitalización y Captación de Inversiones, Alicia Izquierdo, ha destacado que esta iniciativa busca “facilitar la toma de decisiones sobre el uso de energías renovables de una forma sencilla, visual y accesible para todos los vecinos, sin necesidad de conocimientos técnicos previos”.

La concejala de Innovación, Alicia Izquierdo / L.O.

El Atlas Solar ofrece información detallada sobre el espacio aproximado disponible para la instalación de paneles solares, la cantidad de energía que podría generarse anualmente y el porcentaje del consumo eléctrico que podría cubrirse con esa producción. Además, incorpora una estimación económica orientativa que incluye la inversión necesaria, el ahorro anual previsto en la factura de la luz y el plazo estimado para amortizar la instalación.

Calculadora energética personalizada

Una de las principales novedades de la plataforma es la incorporación de una calculadora energética avanzada que permite elaborar un informe personalizado a partir de los datos reales de consumo eléctrico del usuario. Para ello, el sistema analiza la información incluida en la factura de la luz y adapta el estudio a los hábitos de consumo de cada hogar o edificio.

Gracias a esta función, los usuarios pueden simular cómo sería su participación en una comunidad energética y conocer qué porcentaje de su demanda eléctrica podría cubrirse mediante energía solar compartida. Asimismo, la herramienta calcula el nivel de participación que correspondería al usuario dentro de un proyecto de autoconsumo colectivo.

La herramienta está disponible de forma gratuita y accesible para cualquier usuario a través de un mapa interactivo / L.O.

Formación online gratuita

Con el objetivo de facilitar el uso de la plataforma y fomentar la cultura energética entre la ciudadanía, el Ayuntamiento de Málaga ha puesto en marcha un programa de formación online gratuito.

Estas sesiones informativas, que se desarrollarán periódicamente, incluyen contenidos relacionados con el funcionamiento del Atlas Solar, la energía solar fotovoltaica, la interpretación de la factura eléctrica, las ayudas disponibles y la creación de comunidades energéticas. Además, se impartirán talleres específicos sobre autoconsumo colectivo y sobre cómo participar en proyectos compartidos de generación renovable.

Actualmente, Málaga cuenta con 76 edificios municipales dotados de instalaciones solares fotovoltaicas, distribuidos entre dependencias municipales, el Palacio de Ferias, Promálaga, Parcemasa y Emasa. Estas infraestructuras suman una potencia instalada de 5,2 megavatios y generan alrededor de 8.215 megavatios-hora al año.

Según los datos municipales, esta producción energética permite evitar la emisión de aproximadamente 3.942 toneladas de CO₂ anuales, reforzando el compromiso de la ciudad con la transición energética y la sostenibilidad ambiental.

Un modelo similar al de idealista/energy

La iniciativa municipal recuerda a herramientas ya existentes en el sector privado como idealista/energy, lanzada por idealista en 2020 para calcular el potencial fotovoltaico de cualquier vivienda y estimar el ahorro energético derivado de instalar paneles solares.

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