Medio Ambiente
El Ayuntamiento reclama 1.750 euros a la presidenta vecinal de La Pelusa por los costes judiciales contra la gasolinera de bajo coste
Los vecinos de La Pelusa, que ya tuvieron que iniciar una campaña para reunir 3.200 euros por otra petición de costes, muestran su malestar al Consistorio, que les da un mes de plazo para pagar.
La presidenta de la Asociación de Vecinos Gálica-La Pelusa, Inmaculada de la Torre, ha recibido de la Gestión Tributaria del Ayuntamiento de Málaga, un documento por el que este organismo le da un mes de plazo, hasta el próximo 22 de junio, para pagar 1.750 euros, en concepto de "dos costas judiciales impuestas a particulares".
La asociación de vecinos ha denunciado en una nota de prensa el trato recibido, dado que "no se especifica el motivo de estas costas, cómo se han calculado y por qué se atribuyen a una persona particular, en lugar de a la propia asociación de vecinos".
"Que rectifique y desista del cobro"
El colectivo reclama al Ayuntamiento que "rectifique y desista del cobro de esta cantidad inasumible para la asociación".
Se da la circunstancia además de que la asociación de vecinos tuvo que poner en marcha una campaña vecinal, para poder recaudar 3.200 euros, también en concepto de gastos judiciales, por los recursos contencioso-administrativos interpuestos contra la instalación de una gasolinera de bajo coste en la calle Potosí de La Pelusa.
En uno de ellos, como informó La Opinión, en 2025 el TSJA validó el pleno municipal que aprobó el plan de la gasolinera en el barrio, en contra del criterio de los vecinos, que sostenían que era nulo de pleno derecho.
Como destaca la nota de prensa, esta petición de costas judiciales por parte del Ayuntamiento es "un pasito más en la manera en la que Francisco de la Torre y su equipo de gobierno se han conducido con nuestra asociación en los últimos tiempos".
La asociación de vecinos, en ocasiones anteriores, ha lamentado que el Consistorio no apoyara a los vecinos, y los dejara solos en su lucha contra la gasolinera de bajo coste, que finalmente fue desestimada por la Junta de Andalucía por afectar a la salud pública, lo que también conllevó que el Ayuntamiento diera carpetazo al proyecto.
"En estado de shock"
Con esta reclamación municipal de pago, fuentes vecinales consultadas este viernes por este periódico confiesan estar "en estado de shock", e informan de que ya han mostrado su malestar al equipo de gobierno.
El punto de vista que De la Torre y su equipo han sostenido con respecto a la gasolinera es que no podían impedir su llegada, dado que la regulación de este tipo de instalaciones es nacional.
Por último, la nota de prensa recuerda que, desde una reunión en enero de 2026 con los concejales de Málaga Este y Urbanismo, Carlos Conde y Carmen Casero, respectivamente, no han vuelto a tener noticias sobre la intención municipal de permutar el solar de la gasolinera con su propietaria, Petroprix; pese a escritos y llamadas "desde marzo".
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