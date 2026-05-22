Comares aprende a mirar: la fotografía como herramienta para redescubrir lo cotidiano

Durante tres jornadas, el pueblo de Comares se convirtió en un espacio donde aprender fotografía fue también aprender a mirar de otra manera. El taller fotográfico, dirigido por Mariano Pozo, responsable de la Escuela Nómada f22 y con el patrocinio de la Fundación Unicaja, iba dirigido a vecinos y mayores del municipio. El espíritu del mismo fue muy concreto: educar la mirada, enseñar a detenerse en los detalles cotidianos y descubrir que cada imagen puede contar una historia.

La iniciativa arrancó con una primera sesión teórica en la que los participantes conocieron aspectos básicos de composición, encuadre, luz y narrativa visual así como datos históricos.

El taller puso el foco en la observación y en la capacidad de encontrar belleza y significado en escenas habituales del entorno. Los asistentes compartieron experiencias y comenzaron a entender la fotografía como una herramienta para expresar emociones y recuerdos.

La segunda jornada trasladó el aprendizaje a las calles de Comares. Móviles y cámaras en mano, los alumnos recorrieron distintos rincones del municipio poniendo en práctica todo lo aprendido. Las fachadas, las sombras, las conversaciones espontáneas y los pequeños detalles del día a día se transformaron en protagonistas de sus fotografías. Muchos participantes coincidieron en que la experiencia les ayudó a mirar su propio pueblo con otros ojos, descubriendo matices que antes pasaban desapercibidos.

El taller culminó con una exposición final en las instalaciones de la biblioteca municipal en la que se mostraron los trabajos realizados por los alumnos. La muestra reflejó no solo la evolución técnica de los participantes, sino también la sensibilidad y personalidad de cada mirada. Cada imagen hablaba de observación, paciencia y conexión con el entorno.

A la inauguración de la exposición acudió el alcalde de Comares, José Miguel Ruiz Padilla, quien quiso acompañar a los participantes en el cierre de esta actividad cultural. Durante su visita destacó la importancia de promover iniciativas que fomenten el aprendizaje activo y la participación de las personas mayores en la vida cultural del municipio, “gracias a la Escuela Nómada y a la Fundación Unicaja por este tipo de iniciativas acercando el mundo de la fotografía al mundo rural, dando la oportunidad a nuestros vecinosde perderse por nuestras calles para plasmar su pueblo en esta exposición y disfrutando además del desarrollo de esta iniciativa”, indicó el primer edil.

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Más allá de las imágenes obtenidas, el taller dejó una enseñanza compartida entre todos los asistentes: la fotografía puede ser una forma de detener el tiempo, observar con calma y redescubrir la realidad desde una perspectiva más consciente y cercana.