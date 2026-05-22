Conciertos, clases de baile y paella: así celebra este pueblo de la Axarquía malagueña su tradicional Romería de San Isidro

Carreras de cintas a caballo, paella popular, conciertos gratuitos y sesiones de Dj. Así celebrará durante este fin de semana el municipio malagueño de Periana su tradicional Romería en honor a San Isidro Labrador, que arrancará este viernes y se extenderá hasta el domingo con un completo programa musical, gastronómico y de ocio.

De ese modo, se espera que este municipio de la Axarquía malagueña se llene de trajes de romero, carretas y el mejor ambiente de vecinos y visitantes en torno a esta histórica cita.

La Romería de San Isidro Labrador arranca este viernes en Periana

Un evento que comenzará este viernes a las 18.00 horas con la 'celebración de la Palabra' en la Plaza de la Fuente y la salida de San Isidro Labrador y Santa María de la Cabeza en carroza desde la Plaza de la Fuente hasta Las Mayoralas.

Tras esto, se llevará a cabo a las 00.00 horas la apertura de la Caseta Oficial con la actuación de los Djs Coman y Salva Campos.

Bachata, música y carreras de cintas a caballo

Las actividades continuarán el sábado a las 13.00 horas con una clase de bachata con Jose Dance, mientras que a las 15.00 horas se producirá la apertura de la Caseta Oficial con la actuación del grupo La Retromusical.

Los actos comenzaron el pasado fin de semana con la bajada de Santa María de la Cabeza a la plaza de la Fuente. / Hermandad San Isidro Labrador de Periana

De igual modo, a las 18.00 horas se llevará a cabo una masterclass de zumba con Joanna y, a las 19.00 horas, la carretera de cintas a caballo, que finalizará con la entrega de premios para los tres primeros.

Actuaciones gratuitas y sesiones de Dj en la Caseta Oficial

La jornada continuará a las 23.00 horas con la actuación de Infinity Show en la Caseta Oficial y, a las 1.00 horas, con la sesión del Dj José Moreno.

El último día de romería comenzará a las 12.00 horas con la misa en Las Mayoralas acompañada por el coro rociero Camino de Olivares, y continuará a las 13.00 horas con la actuación de la panda de verdiales San Isidro de Periana.

Paella popular y regreso de San Isidro Labrador tras la romería

Uno de los momentos más esperados de la fiesta, la degustación de su gran paella popular, se celebrará a las 14.00 horas, mientras que a las 15.00 horas será el momento de la actuación de Elisa Ariza y el guitarrista Jesús Martín 'El Mauro'.

Finalmente, a las 18.00 horas, se producirá el regreso de las Mayoralas al pueblo y el encierro de San Isidro Labrador en la Plaza de la Fuente.