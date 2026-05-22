Condenado en Málaga a 16 años de cárcel por intentar matar a su expareja tirándola por la ventana ante la presencia de su hija

Un hombre ha sido condenado por la Audiencia Provincial de Málaga a un total de dieciséis años de prisión por intentar matar a su expareja en 2023, primero tratando de tirarla por la ventana del domicilio de ella y después a puñaladas.

El condenado, de iniciales O.R.G. y nacionalidad paraguaya, estaba "obsesionado" con su exmujer, con la que tenía dos hijos en común mayores de edad, aunque habían dejado la relación más de cinco años antes de los hechos, ocurridos en noviembre de 2023, según se recoge en la sentencia, a la que ha tenido acceso EFE.

El hombre consiguió reunirse con su exmujer a petición de la hija en común que tenían y, una vez en el domicilio, tuvieron una conversación "tensa" e intentó tirarla por la ventana del dormitorio, hasta el punto de que llegó a descolgar el cuerpo de la mujer hasta la cintura.

Los gritos alertan a la hija

Los gritos de la mujer alertaron a su hija, que entró en la habitación junto a su novio. El hombre sacó entonces un cuchillo que llevaba escondido en el pantalón y apuñaló a la mujer en el cuello.

La hija y su novio intentaban parar al condenado, que continuaba blandiendo el cuchillo contra ellos, hasta que fue detenido por agentes de la Policía Local de Málaga, quienes le redujeron y encontraron otra arma blanca escondida en el pantalón.

16 años de condena

La Audiencia de Málaga le condena a once años y tres meses de prisión por el delito de asesinato en grado de tentativa; a tres años y medio por lesiones con instrumento peligroso; y a otro año y medio por amenazas graves.

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Además, se le impone la prohibición de acercarse a las víctimas y la indemnización de 165.478 euros para la expareja y 97.201 euros para la hija.