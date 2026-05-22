Comienza la construcción de la nueva sede del Centro de Transfusión de Málaga: 4,2 millones de euros y 12 meses de plazo

Las obras necesarias para hacer realidad el futuro Hospital Virgen de la Esperanza de Málaga siguen avanzando. La Consejería de Sanidad, Presidencia y Emergencias ha iniciado las obras de construcción de la nueva sede que el Centro de Transfusión, Tejidos y Células tendrá en el recinto del Hospital Civil.

Este nuevo edificio sustituirá al actual, que deberá ser demolido ya que se encuentra situado en los terrenos donde se ubicará el nuevo hospital de Málaga. Además de esta sede en el Hospital Civil, que albergará parte de las dependencias del Centro, habrá otra en el Hospital Materno Infantil de Málaga.

Sanidad invierte 4,25 millones en la nueva sede del Centro de Transfusión de Málaga

Las obras han sido adjudicadas a la empresa Construcciones Sánchez Domínguez SA (SANDO) por un importe de 4.253.481 euros y un plazo de ejecución de 12 meses.

El nuevo centro, construido según un proyecto elaborado por Dorronsoro Arquitectos, estará situado dentro del recinto del Hospital Civil en la esquina que forman la Avenida de Barcelona y la calle Velarde. En total tendrá una superficie construida de 1.755,7 metros cuadrados.

Varias personas realizan donaciones de sangre en el Centro de Transfusión de Sangre de Málaga / Álex Zea

Un edificio independiente de tres plantas y 1.755 metros cuadrados para el Centro de Transfusión

Según ha detallado la Consejería, consistirá en un edificio exento de tres plantas sobre rasante en las que se situarán las distintas dependencias del centro, como la sala de donaciones; el área de personal; el área de criopreservación; derivados plasmáticos de uso no transfusional; control de calidad; terapias avanzadas, componentes sanguíneos, y un área de servicios auxiliares, reservándose además un espacio independiente destinado a los depósitos de nitrógeno líquido.

“Seguimos avanzando en la construcción del nuevo Hospital de Málaga, que va a transformar la sanidad malagueña con una inversión cercana a los 600 millones de euros”, ha destacado el consejero de Sanidad, Presidencia y Emergencias en funciones, Antonio Sanz.

El traslado permitirá avanzar en las obras del futuro Hospital Virgen de la Esperanza

El traslado del Centro de Transfusión, Tejidos y Células, ha subrayado Sanz, “forma parte de las diferentes obras que se desarrollan en paralelo a la construcción del futuro Hospital Virgen de la Esperanza”.

Desde la Consejería han recordado que el Centro de Transfusión es el encargado de gestionar la donación, el procesamiento, el almacenamiento y la distribución de sangre, plasma, tejidos humanos y células madre en toda la provincia de Málaga, abasteciendo a todos los hospitales, tanto públicos como privados.

Además de la donación de sangre y componentes, en su cartera de servicios figuran la hemovigilancia, el procesamiento de progenitores hematopoyéticos para transplante, y actúa como banco de tejidos (tanto el osteotendinoso como ocular y reproductor) y banco de sangre de cordón umbilical.