La consultora inmobiliaria chilena Property Partners desembarca en Málaga capital

La consultora inmobiliaria de origen chileno Property Partners continúa su expansión en España con la apertura de una nueva oficina en Málaga para "atender la creciente demanda" en la Costa del Sol, la primera de la empresa en Andalucía. La compañía, que ya cuenta con sedes en Madrid (dos), Barcelona, Valencia y Mallorca, aterriza ahora en la calle Santos del Centro de Málaga para ofrecer "un servicio cercano y personalizado a los clientes locales", así como al "creciente número de compradores internacionales que eligen la Costa del Sol como su nuevo hogar".

"Málaga se ha convertido en uno de los polos más dinámicos del sur de Europa", que atrae tanto a familias españolas como a un perfil internacional que abarca desde profesionales que trabajan en remoto a jubilados europeos e inversores latinoamericanos interesados en disfrutar del estilo de vida mediterráneo, ha señalado este viernes la empresa.

La nueva oficina viene impulsada por la socia Javiera Erazo Hermosilla, que actualmente lidera dos oficinas de Property Partners en Chile y se encuentra próxima a inaugurar -en junio- su nueva sede en Marbella.

Jesús Martín dirigirá la oficina de Property Partners en Málaga

La sede de Málaga está dirigida por Jesús Martín Fernández, profesional con más de 30 años de experiencia en el sector inmobiliario español, quien asume el cargo con la misión de impulsar el crecimiento de la marca en la provincia y de liderar un equipo "enfocado en la excelencia y la atención al cliente".

Los resposables de Property Partners, en la nueva oficina en la calle Santos del Centro de Málaga. / L. O.

Con la apertura de esta sede, Property Partners refuerza el "valor de la red global y coordinada" de la compañía, que "permite conectar oportunidades inmobiliarias entre España, Chile y otros mercados estratégicos de Latinoamérica y Europa", ha destacado.

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Con una trayectoria de más de 12 años, la consultora de origen chileno cuenta en la actualidad con más de 40 oficinas en distintos países.