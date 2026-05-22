Detenido en Málaga por herir con cuchillo a un hombre para robarle el patinete

Un hombre de 27 años ha sido detenido en Málaga tras atacar a otro individuo con un cuchillo y herirle en el brazo para robarle su patinete.

Los hechos se produjeron en la zona norte de la capital, a primera hora de la mañana. Los funcionarios adscritos al Grupo de investigación de la Comisaría de Distrito Norte de la Policía Nacional, tuvieron conocimiento a través de la Sala 091 que en dicha zona acababa de producirse un hecho violento con arma blanca, en el que un hombre había herido a otro, con intención de robarle el patinete que llevaba, causándole una herida en el brazo.

La víctima fue hospitalizada

Los investigadores se desplazaron al lugar de los hechos dada la gravedad y urgencia, junto con los indicativos uniformados, que asistieron a la víctima e incluso llegaron a trasladarla al hospital, donde le suturaron la herida en el brazo que requirió 12 puntos.

Así, una vez los agentes recabaron los datos que la víctima pudo aportar sobre el presunto autor, y recuperaron los efectos que el mismo dejó abandonados en el lugar, un cuchillo de cocina con el mango negro y unas muletas, estos procedieron a intervenirlos, e iniciaron las pesquisas de forma inmediata, para identificar y localizar al asaltante.

Reconocido fotográficamente

El individuo fue reconocido fotográficamente por la víctima y, una vez identificado, se estableció un dispositivo policial de búsqueda por las zonas que el mismo podría frecuentar, logrando en la misma mañana practicar la detención. Finalizada la investigación, el detenido fue puesto a disposición judicial, quien decretó su ingreso en prisión.