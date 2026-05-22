Un estudio revela la población "próxima" en Málaga: cada ciudadano tiene a 24.000 personas en un kilómetro a la redonda y a 42.000 en la capital

La Fundación BBVA y el Instituto Valenciano de Investigaciones Económicas (IVIE) han publicado un estudio en el que señalan que un ciudadano promedio en España tiene a cerca de 30.000 vecinos a su alrededor, en un radio de 1 kilómetro, aunque existen significativas diferencias según la provincia de residencia, en función de la densidad de población de cada una. El estudio, incluido en el nuevo número de la publicación 'Esenciales' utiliza grid o cuadrículas del territorio muy detalladas con resultados que no es posible detectar con el indicador tradicional de densidad de población a nivel municipal, lo que permite medir la accesibilidad de los residentes a los servicios públicos y privados, así como las posibilidades de establecer relaciones sociales según la cercanía a otras personas. Málaga aparece en la undécima posición del ranking nacional con 24.121 personas, por debajo en este caso de la media nacional.

De este modo, los vecinos de la provincia de Barcelona son los que mayor población próxima tienen con 50.524 personas, lo que supone un 83,8% más que la media nacional. En segunda y tercera posición se encuentran Madrid y Zaragoza, con 44.667 y 41.408 personas, respectivamente.

En el lado opuesto se encuentran siete provincias que cuentan con una población próxima promedio inferior a los 10.000 habitantes: Teruel (que no llega a alcanzar los 6.000), Segovia, Ávila, Cuenca, Cáceres, Toledo y Lugo. Las diferencias provinciales son muy elevadas, pues la población próxima en Barcelona multiplica por 8,5 la de Teruel.

"Estos contrastes suponen diferentes oportunidades y de relación entre los territorios, ya que una mayor densidad de población próxima facilita las interacciones personales y económicas entre los individuos", explican los investigadores.

Casi 42.000 personas de población próxima por ciudadano en Málaga capital

En el ámbito municipal, de los diez municipios con mayor población próxima en un radio de 1 kilómetro, cinco son de la provincia de Barcelona (L'Hospitalet de Llobregat, Santa Coloma de Gramenet y Barcelona --con más de 90.000 personas de población próxima--, Badalona y Esplugues de Llobregat); tres son de la provincia de Madrid (Madrid, Alcorcón y Móstoles) y los dos restantes son las ciudades de Valencia y Bilbao.

El indicador de población próxima y accesible incluye a los habitantes que residen más allá de los lindes municipales y de ahí que algunos municipios próximos a las dos grandes urbes españolas se encuentren entre los de mayor población próxima.

De hecho, en algún caso, como el de Esplugues de Llobregat, el número de vecinos cercanos supera el número de habitantes del municipio. Asimismo, se observa que el valor del indicador de población próxima en las ciudades colindantes a Madrid y Barcelona supera al de algunas de las grandes ciudades españolas en las que es inferior a 50.000 personas.

Entre los municipios con mayor población de España, el top ten del apartado de población próxima lo conforman Barcelona (92.186 personas), con Málaga en la séptima posición (41.940). Valencia (63.994), Bilbao (62.361), Madrid (60.230), Zaragoza (56.867) y Baleares completan las seis primeras posiciones mientras que, por detrás de Málaga aparecen Sevilla (41.250), Las Palmas (31.402) y Murcia (24.258).

Vistas aéreas de Málaga, el barrio de La Malagueta, construcción de las torres de Martiricos, el litoral de Málaga y el Colegio de las Esclavas. FOTOS AEREAS / Álex Zea

Respecto al porcentaje de población ubicada alrededor del domicilio de un ciudadano en un determinado radio, a la que se puede acceder en 15 minutos en bicicleta, de las diez ciudades más pobladas, Palma de Mallorca y Murcia lideran el ranking con alrededor un 60% de la población próxima accesible en bicicleta en 15 minutos; mientras que Madrid (38,4%) y Barcelona (36,4%) registran porcentajes por debajo del 40%. En el caso de Málaga, la tasa que arroja el estudio es del 56,4%.

El 97% de España está "demográficamente vacía"

El 97,4% de España está "demográficamente vacía", es decir, que sólo está habitado un 2,6% del territorio y la mitad de los residentes se concentra en el 6,1% del espacio ocupado, según el nuevo número de 'Esenciales', de la Fundación BBVA y el IVIE. El documento revela que mientras que con una resolución en celdas de 1 kilómetro por 1 kilómetro se estima que un 22,6% del territorio de España está habitado, con celdas de 100 metros por 100 metros ese porcentaje desciende al 2,6%.

"Esta grid o cuadrícula cien veces más detallada revela una concentración de la población muy superior, ya que la mitad de los habitantes residen en el 6,1% de las celdas con mayor ocupación, mientras que la otra mitad se reparte en el 93,9% del espacio habitado restante", indica el estudio del IVIE.