Este es el famoso barrio de Málaga que celebra cada sábado su mercadillo tradicional con 170 puestos de ropa, regalos y comida: "Hay de todo"

Uno de los rastros más grandes de Málaga capital se encuentra en la Carretera de Cádiz y se celebra cada sábado con 170 puestos de ropa, alimentación, complementos y regalos. Es el mercadillo Europa, situado en la explanada de la mítica avenida Europa y convertido en uno de los lugares favoritos de los malagueños para realizar sus compras gracias a su amplia oferta y sus precios bajos.

En este rincón de la ciudad de Málaga, los usuarios pueden disfrutar de 170 puestos con toda clase de artículos y productos, además de una cafetería en la que degustar los mejores aperitivos y reponer fuerzas tras el paseo.

El mercadillo Europa de Málaga reúne 170 puestos cada sábado

De ese modo, en el mercadillo Europa, se pueden encontrar desde ropa por unos pocos euros hasta calzado, ropa de cama, menaje del hogar, complementos y bisutería.

Además, entre las opciones que ofrecen sus puestos destacan sus artículos de cuero, regalos, fruta, verdura, frutos secos, encurtidos y plantas, entre otros.

Ropa, alimentación, complementos y regalos en la avenida Europa

Todo ello se puede encontrar cada sábado de 9.00 a 14.00 horas en la explanada de la avenida Europa de Málaga, un lugar al que se puede llegar en transporte público a través de las líneas de autobús 1, 3, 5, 7 y 10.

Asimismo, esta explanada también acoge el mercadillo Europa de los miércoles, también disponible de 9.00 a 14.00 horas y compuesto, en esta ocasión, por 167 puestos y una cafetería.

El mercadillo de los miércoles en la explanada de avenida Europa

Al igual que ocurre con el mercadillo de los domingos, en el rastro de los miércoles se pueden adquirir tanto artículos de regalo, calzado y textil, como cuero, complementos, bisutería, frutas y verduras.

Una cita que se presenta para los malagueños y visitantes como la oportunidad perfecta para hacer sus compras y recados por un precio mínimo. "Aquí se encuentra ropa de saldo desde 0,50 euros y fruta y verdura. Es muy pintoresco", asegura uno de sus visitantes a través de las reseñas de Google.

Además, explica otro que en este lugar se pueden encontrar "muchos puestos de ropa, anillos, collares y también fruta". Por ello, destaca otro: "Hay de todo".