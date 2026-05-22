El grupo francés Covivio compra el hotel Tent de Torremolinos, que seguirá siendo operado por la española Fergus

El fondo francés Covivio, a través de su filial Covivio Hotels, acaba de cerrar la compra a Zetland Capital del Hotel Tent Torremolinos en la Costa del Sol de Málaga, un establecimiento de tres estrellas con 440 habitaciones. El hotel continuará siendo operado por la cadena española Fergus Group bajo su marca Tent Hotels, ya que la operación de compra incluye la firma de un contrato de arrendamiento a 20 años con este grupo hotelero.

El establecimiento hotelero, reformado en 2023, opera bajo el concepto de “Bed & Unlimited Brunch” y un servicio digitalizado. Dispone de piscina y gimnasio, y cuenta con una superficie construida aproximada de 22.860 metros cuadrados. El activo fue adquirido en 2021 junto con los hoteles Tent Palmanova y Tent Lloret por la joint venture creada entre Zetland Capital y Fergus Group.

Savills ha asesorado a Zetland Capital en la venta de los dos activos hoteleros restantes de su joint venture con Fergus Group, tras la venta del hotel Tent Palmanova en 2025. Por un lado, la venta del Hotel Tent Torremolinos a Covivio y, por otro, en la venta del Tent Lloret a Fergus Group, completando la desinversión de los activos restantes de la joint venture.

El establecimiento Tent Lloret cuenta con una categoría dos estrellas y 249 habitaciones, ubicado en Lloret de Mar con un total de 7.330 metros cuadrados.

Liquidez del mercado de hoteles

"Estas dos transacciones son una muestran de la liquidez del mercado de inversión hotelero y la apuesta de inversores tanto institucionales como operadores por modelos de gestión transformadores en destinos turísticos consolidados", ha explicado Javier Oroz, el director del departamento Hoteles Iberia de Savills.

Vecinos y turistas pasean por la plaza Costa del Sol, en el centro urbano de Torremolinos. / L. O.

"Estamos muy satisfechos con el resultado de esta inversión, que refleja la exitosa estrategia de reposicionamiento implementada junto a Fergs Group y la continua solidez del sector hotelero europeo. Estas transacciones marcan la conclusión de una colaboración fructífera. El sector hospitality sigue siendo una de nuestras principales convicciones y continuamos buscando oportunidades de inversión atractivas en toda Europa, a lo largo de la estructura de capital”, ha comentado por su parte un de los responsables de Zetland Capital Partners, Mathieu Pinson.

Según han comunicado desde la compañía compradora, la inversión asciende a 43,5 millones de euros. Además, el acuerdo firmado con Fergus Group garantiza una rentabilidad mínima del alquiler del 7,1%, así como una rentabilidad objetivo superior al 8% incluyendo la renta variable.