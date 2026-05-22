El obispo de Málaga, sobre el juicio del sacerdote acusado de sedar y agredir sexualmente a cuatro mujeres: "Pido perdón en nombre de la Iglesia"

El obispo de Málaga, José Antonio Satué, ha pedido perdón en nombre de la Iglesia Católica de Málaga a falta de tres días para que comience la vista oral del juicio en el que la Fiscalía pedirá 72 años de cárcel para el sacerdote malagueño de 35 años acusado de sedar y agredir sexualmente a cuatro mujeres entre los años 2014 y 2018. "Pido perdón en nombre de la Iglesia a todas las personas que en esta y en otras situaciones similares no han encontrado en la Iglesia la comprensión y el apoyo que debieron recibir", ha expresado.

En vísperas del juicio previsto para los días 25, 27 y 29 de mayo, Satué ha adelantado que la postura de la diócesis de Málaga no será otra que la de "colaborar para que los tribunales puedan esclarecer la verdad y hacer justicia" y ha asegurado que, "incluso cuando los tribunales no lo obliguen", la Iglesia Católica y la Diócesis asumirán el compromiso de reparar económicamente a las víctimas de abusos por parte de sacerdotes. Si finalmente se declara culpable al párroco Francisco J. C., de entonces 34 años de edad, se harán cargo de la responsabilidad civil subsidiaria pese a que sus abogados defenderán que "no se les debería exigir tal responsabilidad" porque consideran que ambas instituciones eclesiásticas "ni se han favorecido ni han mirado para otro lado cuando se han conocido las gravísimas acusaciones de abuso contra el sacerdote".

Este periódico pudo entrevistar en 2014 al ahora sacerdote en prisión provisional cuando todavía no estaba acusado de los hechos delictivos. Entonces, una década antes de su arresto, cuando con tan solo 24 años era aspirante a sacerdote, condenaba escándalos de la misma condición. Y lo hacía con contundencia. "Los escándalos de pederastia son una vergüenza. Es importante que la Iglesia haya tomado la decisión de ponerlos en manos de la Justicia. Con la premisa de que esas personas no deben ser juzgadas de forma pública, esperemos que puedan ser juzgadas por la justicia y a continuación que la Iglesia tome una decisión", afirmó entonces el párroco veleño.

El obispo de Málaga, José Antonio Satué, pide perdón por parte de la Iglesia Católica y la diócesis de Málaga. / Álex Zea

En su intervención, Satué también ha informado de que hace un mes trasladó a las mujeres afectadas su disponibilidad "para encontrarse con ellas, para escucharlas y para explicarles, si lo desean, la posición de la Iglesia ante esta situación", aunque dice entender que "con la tensión que deben de vivir en este tiempo previo al juicio no hayan hecho uso de este ofrecimiento". Según ha indicado el propio Satué, dicha posibilidad también se la ha concedido al sacerdote acusado, con el que asegura no haber tenido contacto todavía.

El sacerdote acusado de presuntamente sedar, violar y grabar a cuatro mujeres se encuentra en prisión provisional después de ser detenido el 11 de septiembre de 2023 y está inhabilitado de ejercer el sacerdocio. Además, el obispo de Málaga ha asegurado que en la misma fecha de la detención se decretó un proceso canónico en el Obispado de Málaga para esclarecer la verdad y que quedó a la espera de una resolución de los tribunales civiles. Satué también ha destacado que recientemente ha propuesto al Tribunal de la Rota de Madrid que lo instruya el caso y que este tribunal, dependiente de la nunciatura apostólica, ha aceptado.

Por lo pronto, el obispado ha destacado al término de la rueda de prensa que la Iglesia y la Diócesis no darán más declaraciones al respecto de este juicio hasta que se resuelva y haya una sentencia "por respeto al propio procedimiento judicial y para evitar añadir sufrimientos innecesarios".