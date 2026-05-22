Málaga se alía con Ouigo para impulsar la movilidad y reforzar la promoción turística

El Ayuntamiento de Málaga y Ouigo España han suscrito un protocolo de colaboración en materia de promoción turística.

El acuerdo, que tendraá un año de duración, tiene como premisa reforzar la conectividad ferroviaria de alta velocidad con Málaga, impulsar una movilidad más accesible y sostenible y contribuir a la dinamización económica del destino.

Asimismo, contempla avanzar conjuntamente en proyectos beneficiosos para la ciudad, sus vecinos y sus visitantes, consolidando la conexión de Málaga con otros destinos nacionales a través del tren.

Fomento del turismo en Málaga

El protocolo se enmarca en la estrategia del Área de Turismo y Promoción de la Ciudad para fomentar, promocionar y potenciar la oferta turística de Málaga, tanto en el ámbito nacional como internacional, así como su oferta complementaria.

La firma ha tenido lugar en el Consistorio malagueño, con la asistencia del alcalde de Málaga, Francisco de la Torre, acompañado por el concejal delegado de Turismo y Promoción de la Ciudad, Jacobo Florido, y de la directora general de Ouigo España, Amandine Thomas-Commin.

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Para el seguimiento de las actuaciones derivadas de este protocolo se creará una comisión mixta integrada por representantes del Ayuntamiento de Málaga y de Ouigo España