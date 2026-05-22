Turismo
Málaga se alía con Ouigo para impulsar la movilidad y reforzar la promoción turística
El acuerdo, que tendrá un año de duración, pretende reforzar la conectividad ferroviaria de alta velocidad con Málaga
El Ayuntamiento de Málaga y Ouigo España han suscrito un protocolo de colaboración en materia de promoción turística.
El acuerdo, que tendraá un año de duración, tiene como premisa reforzar la conectividad ferroviaria de alta velocidad con Málaga, impulsar una movilidad más accesible y sostenible y contribuir a la dinamización económica del destino.
Asimismo, contempla avanzar conjuntamente en proyectos beneficiosos para la ciudad, sus vecinos y sus visitantes, consolidando la conexión de Málaga con otros destinos nacionales a través del tren.
Fomento del turismo en Málaga
El protocolo se enmarca en la estrategia del Área de Turismo y Promoción de la Ciudad para fomentar, promocionar y potenciar la oferta turística de Málaga, tanto en el ámbito nacional como internacional, así como su oferta complementaria.
La firma ha tenido lugar en el Consistorio malagueño, con la asistencia del alcalde de Málaga, Francisco de la Torre, acompañado por el concejal delegado de Turismo y Promoción de la Ciudad, Jacobo Florido, y de la directora general de Ouigo España, Amandine Thomas-Commin.
Para el seguimiento de las actuaciones derivadas de este protocolo se creará una comisión mixta integrada por representantes del Ayuntamiento de Málaga y de Ouigo España
- A la calle en Málaga con una madre de 95 años, un hijo discapacitado mental y un hermano que cobra un euro de pensión
- Ni Zahara de los Atunes ni Bolonia: esta es la playa a dos horas de Málaga que tiene dunas gigantes y un enorme guardián de madera que vigila la costa
- Resultados de las elecciones de Andalucía del 17M, última hora: El PP perdería la mayoría absoluta al 42% escrutado
- El bar El Diamante volverá a abrir en Málaga con sus desayunos míticos: 'Será un punto de encuentro para los malagueños a precios económicos
- ¿Qué han votado tus vecinos en las elecciones autonómicas de Andalucía?
- El poblado y fortaleza medieval de Castillejos de Quintana, en Pizarra, se presenta al mundo
- La venta de vivienda cae en Málaga y el sector apunta a los altos precios y la subida del Euríbor: 'Se modera el apetito comprador
- El Gobierno autoriza la construcción en Málaga de 1.362 VPO de alquiler en los terrenos de Buenavista