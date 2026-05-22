Málaga se ilumina: captada una brillante bola de fuego que cruzó el cielo en la costa

La costa de Málaga vivió durante la madrugada del 20 de mayo un fenómeno 'brillante'. Una bola de fuego de origen asteoridal cruzó el cielo e iluminó toda la zona litoral, en un recorrido que abarcó, de punta a punta, todo el sur de Andalucía.

El observatorio astronómico de Calar Alto, ubicado en Gérgal (Almería), fue el encargado de captar la brillante bola de fuego.

Viaje a 56.000 km/h

Según el análisis preliminar del profesor José María Madiedo (IAA-CSIC), el evento pudo divisarse sobre las 01.36 horas en horario peninsular español, cuando el asteroide viajaba a unos 56.000 kilómetros por hora a una altitud inicial de 80 kilómetros y una final de 39 kilómetros.

El fenómeno, que ha sido registrado por los detectores que el Proyecto Smart opera en el observatorio almeriense, también fue visto en en Huelva, La Hita (Toledo), Sierra Nevada, La Sagra (Granada), Sevilla, Otura (Granada) y Mazagón (Huelva).

No obstante, las propias cámaras exteriores del recinto de Calar Alto pudieron seguir este evento desde distintos sistemas de monitorización del cielo.

Segundo bólido en menos de una semana

Se trata del segundo bólido divisado en menos de una semana tras el registrado el pasado 15 de mayo, el cual también atravesó el sur peninsular a una velocidad de 106.000 kilómetros por hora. En esta ocasión, también atravesó las provincias de Málaga y Granada.