Málaga presume de las altas capturas de gambas, boquerones y sardinas que garantizan precios estables

La provincia afronta la temporada alta con importantes capturas tanto de gambas como de sardinas y boquerones. Así lo constatan los encargados de la distribución en Mercamálaga, principal mercado mayorista en territorio andaluz. Por tercer año consecutivo estas tres especies marinas que son claves para el sector hostelero en la Costa del Sol mantendrán de esta forma precios ajustados, si tomamos como referencia periodos en los que la pesca fue mucho menos abundante.

Los armadores siguen por su parte pendientes de recibir novedades desde Bruselas, en cuanto a la flexibilización de las medidas impuestas a principios de este año, que pasaban por un autocontrol difícil de cumplir mar adentro, a la hora de pesar las capturas, así como respecto a las ayudas prometidas para compensar las pérdidas generadas por las subidas de los combustibles y por el encarecimiento de los gastos que a diario tienen que afrontar, incluso antes de salir a faenar.

Pero para la cadena productiva lo importante es en este momento que al menos hay abundancia de las tres especies reseñadas, que suponen más de la mitad de la facturación del sector pesquero en Málaga. Algunos pescadores reconocen que si no hubiese tantas gambas, boquerones y sardinas no sería posible salir del puerto con unas garantías mínimas que eviten trabajar a pérdidas.

Pesca intensiva

Científicos de la UMA insisten en que esas elevadas capturas tienen detrás muchos años de sacrificio. Por una parte, la pesca intensiva se ha visto sometida a medidas restrictivas impuestas por la Unión Europea. Las distintas paradas biológicas compensadas en parte con ayudas directas a los armadores y pescadores han permitido aliviar el estrés de muchas especies propias del Mediterráneo andaluz. Pero también han beneficiado a los fondos de la provincia la reutilización en los últimos años, como consecuencia de la grave sequía que acaba de superarse, de las aguas residuales procedentes de las estaciones depuradoras.

Sardinas, boquerones y gambas generan una facturación anual de casi 13 millones de euros, lo que supone el 51% del total en la provincia. Pero el rendimiento complementario es superlativo, si sumamos intermediarios, transporte y todo el sector de la hostelería.