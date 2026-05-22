Un oncólogo de Málaga advierte del aumento del melanoma: “El bronceado es una reacción defensiva de la piel frente a una agresión

La incidencia del melanoma continúa aumentando año tras año. Este 2026 se diagnosticarán en Andalucía más de un millar de nuevos casos de este tumor de piel, según las previsiones de la Sociedad Andaluza de Oncología Médica (SAOM), que, con motivo del Día Mundial del Melanoma, que se celebra este sábado 23 de mayo, hace un llamamiento a la prevención. “Gran parte de los casos de melanoma podrían evitarse mediante hábitos saludables y un adecuado control de los factores de riesgo”, afirman.

En España, la Sociedad Española de Oncología Médica (SEOM) estima que durante este año se detectarán 8.074 nuevos casos de melanoma cutáneo, consolidando la tendencia ascendente observada durante las últimas décadas.

Detrás de este incremento progresivo, según la SAOM, se encuentran factores como el envejecimiento de la población, la exposición acumulada a la radiación ultravioleta y determinados hábitos sociales asociados al ocio y al deseo de estar bronceado

«El fotoprotector no es un escudo mágico»

El doctor Miguel Ángel Berciano Guerrero, coordinador del Grupo de Trabajo de Melanomas de la SAOM, y oncólogo médico del Hospital Regional Universitario de Málaga, insiste en que la protección solar no puede limitarse a ponerse crema antes de ir a la playa o a la piscina, sino que debe entenderse como un conjunto de medidas.

“El fotoprotector no es un escudo mágico”, advierte. “La mejor protección es la física: buscar la sombra, evitar la exposición prolongada en las horas centrales del día, utilizar gorras, gafas homologadas y ropa adecuada”.

Málaga registra más de 450 casos anuales de melanoma

Los especialistas alertan de la falsa sensación de seguridad que puede generar un uso inadecuado de los protectores solares. “Mucha gente piensa que ponerse crema le permite pasar horas y horas al sol sin riesgo, y eso es peligrosísimo”, sostiene Berciano, que apunta que en el caso de Málaga se registran más de 450 casos anuales de melanoma.

La SAOM hace hincapié en que ninguna crema solar bloquea completamente la radiación y que el uso de protección debe complementarse siempre con medidas físicas y con la limitación de la exposición solar en las horas de máxima intensidad ultravioleta.

Los oncólogos andaluces advierten: el bronceado no es sinónimo de saludable

Uno de los mensajes que los oncólogos quieren combatir es la idea de que una piel bronceada es sinónimo de una apariencia saludable o atractiva. Pese a los avances logrados con las campañas de prevención sobre los riesgos de la radiación ultravioleta, desde la SAOM consideran que esa percepción todavía sigue estando profundamente arraigadas en la sociedad, dificultando “una verdadera concienciación”.

Playa de la Malagueta / Gregorio Marrero

“Seguimos arrastrando ese sesgo cultural de que estar bronceado es sinónimo de salud o de belleza, cuando científicamente ocurre justo lo contrario”, explica el doctor Berciano. “El bronceado es una reacción defensiva de la piel frente a una agresión; es decir, traduce daño cutáneo”.

Los profesionales recuerdan además que todas las personas deben protegerse, con independencia de su tono de piel. “Aunque determinados fototipos presentan menor riesgo relativo, el melanoma y otros tumores cutáneos también pueden aparecer en personas con piel más oscura, muchas veces diagnosticándose además en fases más avanzadas”, detalla la SAOM en un comunicado.

La piel tiene “memoria”: Por qué aparece el melanoma

La prevención, insisten, debe comenzar desde la infancia. Los oncólogos explican que el daño solar es “acumulativo” y que las quemaduras solares sufridas durante los primeros años de vida pueden tener consecuencias décadas después. “La piel tiene memoria”, recalcan. “Sabemos que las quemaduras solares en la infancia duplican el riesgo de padecer melanoma años después”, señala el doctor Berciano, que considera necesario reforzar la educación sanitaria desde edades tempranas.

“Sabemos que las quemaduras solares en la infancia duplican el riesgo de padecer melanoma años después”

En cuanto a las cabinas de bronceado, el doctor Berciano es contundente y recuerda que la Organización Mundial de la Salud (OMS) las clasifica como “carcinógeno directo”. “Si hubiera que priorizar una medida radical y efectiva, sería evitar por completo las cabinas de bronceado”, sostiene.

La regla ABCDE para vigilar los lunares

Además de la importancia de prevenir la exposición dañina al sol, la SAOM pone el foco en la detección precoz. Cuando el melanoma se identifica en estadios iniciales, las posibilidades de curación son “muy elevadas”. Sin embargo, cuando el tumor progresa y desarrolla metástasis, su tratamiento se vuelve mucho más complejo.

La mayoría de los melanomas suceden en la piel expuesta al sol y hay también un mayor riesgo de melanoma en las personas que usan cabinas de rayos UVA artificiales. / Cecilia Vega

Para ayudar a identificar lesiones sospechosas, los especialistas recuerdan la conocida regla del ABCDE: A de asimetría, B de bordes irregulares, C de cambios de color, D de diámetro superior a seis milímetros y, sobre todo, E de evolución o modificación progresiva de la lesión.

“El criterio más importante es probablemente la evolución”, explica el doctor Berciano. “Si un lunar cambia, crece, pica, sangra, se descama o modifica su aspecto habitual, debe ser valorado cuanto antes”.

La regla del “patito feo”: identificar el lunar diferente

A esta regla se suma el conocido signo del “patito feo”, que consiste en identificar un lunar claramente distinto al resto. “Todos tenemos un patrón más o menos parecido de lunares. Si aparece uno diferente, el raro de la familia, es el que debe llamar nuestra atención”, apunta el especialista.

Respecto al tratamiento del melanoma, los profesionales destacan que en los últimos años ha experimentado una “transformación histórica” gracias al desarrollo de la inmunoterapia y de las terapias dirigidas contra alteraciones moleculares específicas.

“Cuando yo empecé, un melanoma metastásico tenía un pronóstico muy sombrío porque la quimioterapia apenas funcionaba”, rememora el doctor Berciano. “Hoy hemos cambiado completamente las reglas del juego”, concluye